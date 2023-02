Leonardo De Amicis, chi è/ Il direttore d’orchestra per la quarta volta a Sanremo

Leonardo De Amicis: per la quarta volta a Sanremo

Leonardo De Amicis, direttore d’orchestra al Festival di Sanremo 2023, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 13 febbraio, di Oggi è un altro giorno. Per il maestro aquilano è stato il quarto Sanremo come direttore d’orchestra: “La musica è magia, è emozione, fa sognare e rende tutto più bello. Dal palco di Sanremo questi sentimenti sono amplificati, tanto da rendere meravigliose anche sensazioni come la frenesia e la fatica di queste ore che precedono la prima. Sono felice e grato per aver avuto anche quest’anno la possibilità di dirigere questa orchestra meravigliosa!”, ha detto De Amicis intervistato da Il Capoluogo d’Abruzzo.

Sabrina Marinangeli e Leonardo De Amicis stanno ancora insieme?/ Silenzio sui social

Commentando l’operato del direttore artistico Amadeus, De Amicis ha detto: “Questa versatilità dei linguaggi è molto importante, ed è il successo di Amadeus. Dobbiamo tener presente che il pubblico è variegato, non solo dal punto di vista anagrafico: dobbiamo pensare ai trend del momento, ma senza dimenticare i classici”.

Ernesto Assante, chi è/ Il giornalista: "Mi piace parlare di musica"

Leonardo De Amicis: la carriera in tv

Leonardo De Amicis è nato a Roma nel 1963, ma è cresciuto a L’Aquila, dove ha studiato organo e pianoforte al conservatorio Alfredo Casella. Negli anni Ottanta ha iniziato alcune collaborazioni con diversi artisti italiani, tra cui Riccardo Cocciante con cui, nel 1988, ha prodotto l’album “Viva!”. Nel 1999 è stato selezionato da Radio Vaticana come compositore, direttore e produttore del disco-evento di papa Giovanni Paolo II “Abbà Pater” e nel corso del giubileo del 2000 è sto direttore d’orchestra per numerosi eventi. Numerose le collaborazioni televisive, soprattutto in Rai: direttore d’orchestra a Sanremo Giovani 2001 e membro della commissione a Sanremo 2004. Dal 2009 al 2015 è direttore artistico per del programma Ti lascio una canzone condotto da Antonella Clerici. Ha inoltre curato gli arrangiamenti e diretto l’orchestra per decine di programmi collaborando con Roberto Bolle, Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Gigi D’Alessio. Dal 2020 è direttore dell’orchestra del Festival di Sanremo.

LEGGI ANCHE:

Al Bano: "L'infarto? Causato da troppa vitalità"/ Zanicchi punge: "I problemi di cuore ce li ha per le donne"

© RIPRODUZIONE RISERVATA