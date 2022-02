Leonardo de Amicis, chi è il direttore musicale di Sanremo 2022/ Da L’Aquila alla Rai

Leonardo de Amicis: chi è il direttore d’orchestra

Leonardo de Amicis è stato direttore musicale del Festival di Sanremo nelle ultime tre edizioni condotte da Amadeus. Nato a Roma nel 1963, il direttore d’orchestra è cresciuto a L’Aquila, dove ha studiato organo e pianoforte al conservatorio Alfredo Casella. A partire dagli anni Ottanta ha iniziato alcune collaborazioni con svariati artisti italiani, tra cui Riccardo Cocciante con cui, nel 1988, ha prodotto l’album “Viva!”. Nel 1999 è stato scelto da Radio Vaticana come compositore, direttore e produttore del disco-evento di papa Giovanni Paolo II “Abbà Pater” e nel corso del giubileo del 2000 è sto direttore d’orchestra per numerosi eventi. Numerosissime le collaborazioni televisive, soprattutto con la Rai: direttore d’orchestra a Sanremo Giovani 2001 e membro della commissione a Sanremo 2004. Dal 2009 al 2015 è direttore artistico per la RAI nel programma Ti lascio una canzone condotto da Antonella Clerici. Ha inoltre curato gli arrangiamenti e diretto l’orchestra per decine di programmi collaborando con Roberto Bolle, Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Gigi D’Alessio.

Michele Bravi/ "Fidanzato? Sono innamorato delle persone empatiche. Su Sanremo..."

Leonardo de Amicis: da tre anni al fianco di Amadeus a Sanremo

Nelle ultime tre edizioni del Festival di Sanremo, con Amadeus direttore artistico e conduttore, Leonardo de Amicis ha ricoperto il ruolo di direttore musicale. “Abbiamo chiuso un’edizione , a mio avviso, straordinaria. È stata la giusta chiusura di un triennio dall’impronta di un grande conduttore e direttore artistico, qual è stato Amadeus, che è stato in grado di fare di Sanremo il vero palcoscenico della musica italiana a 360 gradi”, ha detto de Amicis a Capoluogo il giorno dopo il gran finale della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Il direttore d’orchestra si è detto molto orgoglioso di essere stat al fianco di Amadeus in queste tre edizioni: “La sua è un’idea di Festival vincente: è stato l’artefice di tre edizioni ognuna diversa dall’altra e ognuna con la musica protagonista, come testimonia il successo degli artisti che il festival sta lanciando e rilanciando negli anni”.

LEGGI ANCHE:

NOEMI/ "Ho voluto resettare gli equilibri della mia vita"Gianni Morandi/ "Mi sono commosso, l'Ariston fa tremare le gambe. Su Jovanotti..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA