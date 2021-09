Leonardo de Amicis/ Il direttore d’orchestra fidanzato con Sabrina Marinangeli

Leonardo de Amicis, classe 1963, è un direttore d’orchestra. Nel 2020 e 2021 ha ricoperto il ruolo di direttore musicale del Festival di Sanremo, ruolo che tornerà a ricoprire anche nel 2022: “Sì, Amadeus mi ha chiamato e mi ha confermato. Sono a sua disposizione per idee e progetti”, ha rivelato a Il Fatto Quotidiano. De Amicis si è appassionato alla musica fin da bambino: “Papà mi regalò una tastierina e io impazzii: ho iniziato giocando e non ho più smesso. Poi sono passato all’organo, al pianoforte e ho iniziato a prendere lezione”. Ha frequentato il conservatorio Alfredo Casella a l’Aquila, anche se inizialmente si era iscritto alla facoltà di medicina. Nel 1999 Leonardo de Amicis è stato scelto come compositore, direttore e produttore del disco-evento di Giovanni Paolo II, “Abbà Pater”. Per la Rai, ha realizzato le musiche di Roberto Bolle “La mia danza libera” e “Danza con me”. Ha lavorato nei programmai di Gianni Morandi e Fiorello, in “Musica Farm” “Ti lascio una canzone” e “The Voice of Italy”.

Leonardo de Amicis: la compagna Sabrina Marinangeli e i tre figli

Leonardo de Amicis è legato da sei anni a Sabrina Marinangeli, ex ‘ragazzina’ del programma cult degli anni ’90 Non è la Rai. Lasciò il programma perché non si sentiva valorizzata come cantante: “A un certo punto Gianni ha voluto dare spazio ad altre ragazze e io ho deciso di fare altre esperienze. Non c’è stato nessun litigio”, ha raccontato a L’Aquila Blog. Oggi, è un’apprezzata corista. “Lui ha visto una mia foto e mi ha cercato. Ci siamo incontrati e abbiamo iniziato a frequentarci”, ha rivelato Sabrina. E ha aggiunto: “Leonardo è un artista. Ha i suoi umori. È uno molto pignolo e preciso, vuole fare le cose benissimo. Non è geloso…”. Leonardo de Amicis ha tre figli, nati da una relazione precedente: Niccolò, Giulia e Sebastian. Il padri di uno dei figli è Riccardo Cocciante.

