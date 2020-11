Leonardo Di Caprio compie 46 anni/ Dal ‘ragazzino’ di Titanic all’Oscar in Revenant

Leonardo Di Caprio, uno degli attori più amati della storia del cinema, spegne oggi le 46 candeline. Il premio Oscar, per l’occasione, ha deciso di passare una giornata sulla spiaggia di Malibù, ma senza la sua splendida dolce metà, Camila Morrone. Come riferisce la rivista People, infatti, la modella e attrice non si è vista al fianco di Leo e ovviamente la cosa non può che destare sospetti tenendo conto dell’importanza di questo giorno per il buon Di Caprio. «Leo ama stare con lei – ha comunque subito chiarito People – l’ha già presentata ai genitori. Sembra che vogliano fare le cose seriamente, senza superficialità». Erano invece presenti in spiaggia l’amico Emile Hirsch, e il padre di Leonardo Di Caprio, George, intento a godersi lo spettacolo sulla spiaggia. Crisi “matrimoniale” o meno, i primi 46 anni dell’attore losangelino non sono stati poi così male, alla luce dei numerosi riconoscimenti ottenuti, fra cui quello più ambito, il premio Oscar per The Revenant di Alejandro González Iñárritu.

LEONARDO DI CAPRIO, OGGI 46 ANNI: L’ULTIMO LAVORO CON TARANTINO

Il pubblico, ed in particolare quello italiano (a tra l’altro i suoi bisnonni Salvatore Di Caprio e Rosina Casella, erano originari di Napoli) hanno imparato ad ammirarlo e ad amarlo per la sua magistrale interpretazione in Titanic, il colossal campione di incassi che ripercorreva le tristi e nel contempo romantiche vicende della nave più famosa di tutti i tempi. Quella recitazione, se da un lato gli regalò un enorme successo, dall’altro rappresentò un po’ un’arma a doppio taglio in quanto negli anni a seguire Leonardo Di Caprio prese parte ad alcune pellicole non proprio riuscite, fino alla svolta avvenuta nel 2002, l’incontro con Martin Scorsese e la recitazione in Gangs of New York. Da quel momento in avanti l’attore californiano recitò solamente in film di assoluto livello, lavorando con Steven Spielberg, Clint Eastwood, Quentin Tarantino, Christopher Nolan o Ridley Scott, ricevendo ben sei nomination all’Oscar. Recentemente ha recitato nel capolavoro “C’era una volta ad Hollywood” di Tarantino, in cui però a vincere l’Oscar è stato Brad Pitt.



© RIPRODUZIONE RISERVATA