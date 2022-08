Leonardo Di Caprio e Camila Morrone si sono lasciati?/ Dopo quattro anni…

Leonardo Di Caprio torna single? Finita la storia d’amore con Camila Morrone

Leonardo Di Caprio è tornato single. Dopo oltre quattro anni passati assieme, è finita la storia d’amore con Camila Morrone. A riportare la notizia il Settimanale Chi che però non specifica i motivi che avrebbero portato alla rottura. L’attore e la modella erano stati avvistati insieme per la prima volta nel gennaio del 2018 durante un’uscita ad Aspen e avevano mantenuto la loro relazione lontano dai riflettori. I due sono usciti allo scoperto durante la Cerimonia agli Oscar del 2020. Leonardo Di Caprio e Camila Morrone avevano trascorso insieme il lockdown e il loro ultimo avvistamento risale al 4 luglio sulle spiagge di Malibu.

Per Leonardo Di Caprio si tratta dell’ennesima storia finita male. Tra le sue ex storiche ricordiamo Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Toni Garrn, Kelly Rohrbach e Nina Agdal. Si è inoltre parlato di suoi flirt con Blake Lively, Paris Hilton, Lindsay Lohan e Rihanna. Tra i motivi di rottura potrebbe esserci stata la differenza d’età. In un’intervista di qualche tempo fa Camila Morrone aveva detto: “Ci sono così tante relazioni a Hollywood, e nella storia del mondo, in cui le persone hanno grandi differenze d’età. Penso solo che chiunque dovrebbe essere in grado di uscire con chi vuole”.

Leonardo Di Caprio e Camila Morrone, un amore lontano dai riflettori: nessuna foto social e…

Leonardo Di Caprio e Camila Morrone avevano intenzioni serie. Qualche tempo fa il giornale People aveva spifferato che l’attore aveva presentato la modella anche in famiglia: “Non è certo una relazione casuale, aveva riportato la rivista. Camila trascorre molto tempo a casa sua (…) Leo l’ha presentata a entrambi i suoi genitori molto tempo fa”. Durante il lockdown entrambi si erano avvicinati ancora di più anche se già in quell’occasione erano circolate delle voci su una loro presunta crisi. Ora secondo People i due si sarebbero davvero lasciati. Al momento non è giunta alcuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Quel che è certo è che ad agosto Morrone si trovava a St. Tropez con la madre mentre DiCaprio è stato visto a cena con amici senza di lei a Los Angeles e poi in giro con i suoi “fellas” a New York.

La storia tra Leonardo Di Caprio e Camila Morrone è stata vissuta nel più stretto riserbo. Non esistono foto ufficiali di loro due assieme ai red carpet e i loro profili Instagram sono dedicati al lavoro. Sui social non c’è traccia di immagini di coppia e momenti condivisi. Camila Morrone ha esordito nel 2016 finendo sulla copertina di Vogue Turchia e oggi sfila per molti brand famosi come Gucci e On. Da attrice invece ha debuttato insieme a James Franco nel film Bukowski nel 2013, a soli 16 anni.











