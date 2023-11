Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti: “Si sono baciati …”/ Il gossip sul party di compleanno 

Leonardo DiCaprio fa coppia fissa con Vittoria Ceretti: esplode il gossip

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sono la nuova lovestory più chiacchierata del momento, nel gossip di risonanza international. Nel web, infatti, può dirsi esplosivo il pettegolezzo che si ricama da parte del joint fandom della coppia vip annunciata, e i paparazzi, relativamente al mega party di compleanno per i 49 anni dell’attore hollywoodiano dagli occhi di ghiaccio.

In occasione dei celebrativi per il compleanno di Leonardo Di Caprio, il divo della storica pellicola cinematografica Titanic si concede delle effusioni amorose pubblicamente con la modella mora e di diversi anni più giovane, Vittoria Ceretti. E quello che ora passa al centro del gossip come l’inizio di un nuovo idillio vip si registra in una villa extra-lusso a Beverly Hills, presa in affitto dall’organizzazione per i celebrativi della star di Titanic. E mentre l’esclusivo avvistamento della sospetta coppia vip fa parlare molto il web, una fonte insider infiamma il gossip del momento riportando a People magazine che i due sospetti innamorati si siano “baciati per tutta la notte” e che l’attore sia “pazzo” della top model dal corpo androgino, che il prossimo giugno 2024 celebrerebbe con lui i primi 26 anni di giovane età.

Il compleanno di Leonardo DiCaprio, celebratosi sabato 11 novembre 2023, può dirsi brioso, fino all’indomani, intorno sono alle 4 del mattino seguente. Tra gli ospiti celeb non mancano le star JAY-Z, Beyoncé, Snoop Dogg, Tobey Maguire, Lady Gaga ed il rapper Lil Wayne, il quale all’occasione presenzia esibendosi sulle note di alcune tra le sue canzoni, in condivisione con altri invitati al party. È “una grande festa con musica, bevande e cibo a buffet”, anche se Leonardo DiCaprio avrebbe un chiodo fisso tra i pensieri: la fidanzata top model. A quanto pare lei avrebbe “tutte le qualità che lui cerca in una partner“ e perché no, l’attore Leonardo DiCaprio potrebbe decidersi a mettere su famiglia proprio con la giovane modella, Vittoria Ceretti. Questo, ben oltre le critiche di chi lo taccia di intraprendere relazioni occasionali con donne più giovani, per sesso e divertimento.

Leonardo DiCaprio and Vittoria Ceretti spotted kissing at his 49th birthday party. The actor and the Italian model were photographed sharing a passionate kiss at a party in Beverly Hills on Monday night.













