Leonardo Di Caprio sta con Gigi Hadid?/ Scatti inequivocabili ad una festa a New York

Leonardo Di Caprio, uno dei divi di Hollywood più amati al mondo, nonché uno degli attori più bravi di tutti i tempi, avrebbe una relazione con Gigi Hadid. Dopo la fine della storia, durata anni, con la splendida Camilla Morrone, l’attore di Walf of Wall Street sarebbe stato paparazzato dal tabloid britannico Daily Mail in compagnia della top model 27enne, catturati entrambi ad una festa a New York. Ma facciamo un passo indietro, tornando sulla rottura fra Di Caprio e Morrone.

Leonardo DiCaprio e Camila Morrone si sono lasciati/ C'entra la differenza di età?

Il settimanale americano People aveva svelato qualche dettaglio sulla loro separazione dopo un fidanzamento di cinque anni: “Leo e Camilla hanno messo fine alla loro relazione durante l’estate. Non scorre cattivo sangue tra di loro. La relazione era arrivata alla sua fine naturale”, scriveva il magazine, sottolineando quindi come non si fosse verificato alcun evento particolare, solo la fine dell’amore. A poche settimane dall’indiscrezione è giunta la nuova notizia di gossip con protagonista Leonardo Di Caprio, noto per la sua capacità attoriale quanto per le sue splendide compagne avuto nel corso della sua carriera.

LEONARDO DI CAPRIO STA CON GIGI HADID? ECCO COSA SCRIVONO I GIORNALI DI GOSSIP

L’indiscrezione del presunto flirt fra l’attore americano e Gigi Hadid era stata rilanciata da Us Weekly, spiegando che l’attore avrebbe fatto una corte spietata alla 27enne super modella. Una fonte rimasta anonima ha però specificato: “Sono solo amici, lei non vuole nulla di romantico con lui per ora”, anche se sono molti a pensarla diversamente, e le foto pubblicate dal Mail, in cui si notano i due chiacchiera e accarezzarsi molto vicini, sembrano appunto confermare tale ipotesi.

Leonardo Di Caprio e Gigi Hadid erano a casa degli amici Richie Akiva e Darren Dzienciol, a Manhattan, e stando al Mail sarebbe la prova che i due si frequentano, così come spiegato anche da un insider di E!News: “si frequentano e sono attratti l’uno dall’altro. Gigi pensa che sia un ragazzo davvero speciale”. Come si suol dire in questi casi, se son rose…

