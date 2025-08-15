Leonardo DiCaprio fermato ad Ibiza dalla polizia: ecco cos'è successo

Leonardo DiCaprio sta trascorrendo le sue vacanze a Ibiza insieme alla fidanzata, la modella italiana Vittoria Ceretti. In questi giorni, infatti, la coppia è stata vista in diverse occasioni tra spiagge, locali e uscite in barca, scatenando il web. Tuttavia, c’è stato un episodio in particolare che ha attirato l’attenzione dei social. Cos’è successo? Alla festa privata organizzata dall’attore e cantante spagnolo Arón Piper, nella cornice di una villa esclusiva di Ibiza, la Guardia Civil aveva predisposto controlli di sicurezza per tutti gli invitati, con identificazione e perquisizione obbligatorie prima dell’ingresso.

In coda, tra gli ospiti, c’era anche DiCaprio. Abbigliamento semplice – cappellino da baseball, T-shirt e pantaloni casual – tanto da passare quasi inosservato agli agenti, che inizialmente non hanno capito che si trattasse proprio di lui. Seguendo la procedura standard, gli hanno quindi chiesto i documenti e verificato tutto con calma. Secondo il New York Post, però, l’attore ha affrontato la situazione con totale serenità, senza offendersi per non essere stato riconosciuto.

Leonardo DiCaprio virale sul web: ecco cos’è successo

Ovviamente, il video della scena è finito rapidamente sui social, scatenando numerose reazioni. In particolare, molti hanno notato come DiCaprio cercasse di passare inosservato con un abbigliamento anonimo, ma proprio questo, unito alla poca luce e alla folla, avrebbe contribuito a non farlo riconoscere subito. Alla festa erano presenti anche altri personaggi molti noti, come Kendall Jenner e Tobey Maguire, i quali, però, sarebbero passati senza intoppi, mentre il rapper Travis Scott, secondo indiscrezioni, non avrebbe superato i controlli e sarebbe rimasto fuori.