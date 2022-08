Leonardo DiCaprio e Camila Morrone si sono lasciati/ C’entra la differenza di età?

Leonardo Di Caprio e Camila Morrone una coppia scoppiata? Esplode il rumor dell’estate 2022

Sembra essere l’estate delle grandi rotture amorose quella in corso, che dopo aver visto scoppiare le coppie storiche Shakira e Gerard Piqué, Francesco Totti e Ilary Blasi, ora vedrebbe a quanto pare dividersi un’altra coppia vip di fama internazionale, stiamo parlando di Leonardo DiCaprio (48 anni) e Camila Morrone (25 anni). O almeno questo é stando a quanto trapela da People Magazine, che pur non ufficializzando la rottura tra Leonardo Di Caprio e Camila Morrone, lancia l’indiscrezione lasciando intendere che il chiacchiericcio sia ormai un dato di fatto.

Stando a quanto trapela dall’indiscrezione del momento, la lovestory vip si é interrotta dopo 5 anni d’amore, una notizia che anche se non ancora confermata dai diretti interessati si preannuncia essere un fulmine a ciel sereno per i fan dei due vip. Tuttavia, resta il fatto che qualora il rumor venisse confermato le appassionate fan di Leonardo DiCaprio e i fan innamorati di Camila Morrone potrebbero anche esultare in massa, all’idea che le loro crush vip siano tornati single.

Visualizza questo post su Instagram A post shared by 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Cosa ha provocato la rottura tra Leonardo DiCaprio e Camila Morrone?

Tra i due vip intercorre una differenza di età importante, di 23 anni, e la loro lovestory nasceva nel 2018 per poi essere ufficializzata da parte dei diretti interessati nel 2020. La coppia storica é stata avvistata dai fotoreporter unita, per l’ultima volta, lo scorso 4 luglio 2022, ma stando ad alcune voci i due erano da tempo in crisi, da almeno due mesi. In particolare, poi, il sospetto che la coppia fosse già in crisi era sorto spontaneo con l’avvistamento dei due dello scorso maggio 2022, quando l’attore protagonista di Titanic era apparso particolarmente provato mentre provava a confortare e a tranquillizzare Camila, dopo una discussione piuttosto accesa tra loro avuta in una spiaggia Malibu.

Non é chiaro se quello che sembra essere stato l’inizio della fine tra i due storici fidanzati sia in effetti parte dell’incipit della crisi d’amore alla base della chiacchierata rottura. Resta il fatto che durante l’estate 2022, l’attore dallo sguardo di ghiaccio é stato poi avvistato mentre si godeva un soggiorno vacanziero in solitaria, in Europa, senza avere al suo fianco la modella. E intanto il popolo del web su Instagram ipotizza che dietro la crisi si celi l’importante differenza di età tra i due vip, che avrebbe portato a delle divergenze inconciliabili e quindi alla rottura definitiva.

