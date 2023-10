Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti stanno insieme?/ Gli scatti dell’evento privato a Milano

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, un’estate rovente all’insegna dell’amore

Per chi se lo stesse chiedendo, il cuore di una delle star più seguite di Hollywood sembra sempre più impegnato. La love story tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sembra procedere a gonfie vele seppur in forma non proprio ufficiale. A riportare nuovi aggiornamenti è il settimanale Chi; qualche scatto rubato e ultimi retroscena che sembrano andare in un’unica direzione, ovvero quello dell’amore pronto a sbocciare.

Come spiega il settimanale, ancora non è chiaro quando e come sia nata la liaison tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti; stando alle ricostruzioni, la scintilla tra la star di Hollywood e la modella bresciana sarebbe scattata poco dopo il Festival di Cannes dello scorso mese di maggio. Successivamente, l’intesa sarebbe aumentata nel corso dell’estate vissuta tra le bellezze marittime di Ibiza e in California. Ciò che appare certo è però il procedere della relazione che pare prossima ad essere resa ufficiale anche dal punto di vista mediatico.

Come anticipato, il settimanale Chi ha riportato ulteriori dettagli in merito alla relazione tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti. Tutti gli indizi sembrano convergere in un unico punto; un’intesa in crescita esponenziale. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la star di Hollywood abbia già presentato la modella bresciana alla propria famiglia; un segno inequivocabile di come abbia preso seriamente la storia con la giovane. Inoltre, il magazine riporta anche gli ultimi scatti “rubati” alla nuova coppia in giro per Milano.

L’incontro tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti all’ombra del Duomo di Milano – e precisamente presso la Pinacoteca Ambrosiana – sarebbe avvenuto in presenza di alcuni amici dei due protagonisti, al netto di diverse guardie del corpo intente a mantenere il massimo riserbo sull’evento privato. Il settimanale sottolinea dunque, in virtù degli scatti pubblicati, una vicinanza sempre più evidente tra la star di Hollywood e la modella; chissà che non arrivino presto commenti o post ufficiali sulla relazione tra i due.











