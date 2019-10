LEONARDO DICAPRIO, EX FIDANZATO BAR REFAELI/ Lei:”Quando lo rivedo mi sento strana…”

Leonardo DiCaprio e Bar Refaeli, un rapporto finito serenamente ma…

Bar Refaeli non ha visto C’era una volta a… Hollywood, l’ultimo film di Quentin Tarantino con protagonista Leonardo DiCaprio. E – a quanto pare – non ha intenzione di vederlo nemmeno nei prossimi giorni. Bar e Leonardo sono stati insieme per sei anni dal 2005 al 2011, e si sono lasciati piuttosto serenamente. Ciononostante, Bar fa ancora fatica a rivedere il suo vecchio fidanzato, e tutte le volte che può preferisce evitarlo. DiCaprio, per lei, è ancora l’emblema di quel mondo luccicante fatto di party e partenze da cui oggi fugge come la peste. Alla luce della sua nuova relazione con Adi Ezra, che ha sposato nel 2015, Bar dichiara di non rimpiangere niente della sua vita passata, meno che mai le amicizie “vip” che ha instaurato in quel periodo. “È stata una relazione durata 6 anni, molto importante per la mia vita”, ha fatto sapere a Verissimo. “Con lui ho condiviso molto. È un grandissimo attore ma – prosegue sorridendo – non ho visto C’era una volta a… Hollywood e non vado a vedere i suoi film perché provo una strana sensazione”.

Bar Refaeli:”Leonardo DiCaprio? Ho vissuto dieci anni molto intensi, ma…”

“Ho vissuto dieci anni molto intensi, ma è arrivato un momento in cui volevo tenere i vestiti in un armadio, non perennemente in valigia”, ha ammesso Bar Refaeli in un’intervista a Grazia. Bar si è resa conto tempo dopo che Leonardo DiCaprio non faceva per lei. “In quell’epoca ho incontrato talmente tante persone famose che, a un certo punto, non riuscivo più a distinguere la vita reale da quella luccicante delle celebrità. Passi le serate con attori, cantanti, presidenti, primi ministri, campioni olimpici, poi li vedi in tv e i piani della realtà si mescolano. Talvolta non ricordi neppure di averli incontrati. Mi è capitato con il cantante Sting, ma anche con Rihanna. Ho passato una serata a chiacchierare con lei, ma me n’ero completamente dimenticata”. Strano ma vero: quando sei la fidanzata di Leonardo DiCaprio, lo straordinario diventa ordinario e quasi “noioso”.

