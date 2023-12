Leonardo DiCaprio fa sul serio con Vittoria Ceretti: pronto alle nozze?/ Presenta la modella alla madre

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, fuga romantica a Londra: spunta l’anello?

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Leonardo DiCaprio e la fidanzata Vittoria Ceretti. Il divo di Hollywood noto per la sua ritrosia alle relazioni lunghe e serie grazie alla modella italiana di 25 anni sembra aver cambiato idea. Il magazine Chi, infatti, li ha sorpresi a Londra in atteggiamenti inequivocabili sembra più vicini e complici passeggiare nei quartieri più chic tra visite alle gallerie d’arte, alle mostre ed ai musei.

E non è tutto perché la coppia è stata avvistata anche nei pressi di una delle gioiellerie più importanti di Londra, l’Asprey. Ed il magazine diretto da Alfonso Signorini ha subito ipotizzato l’acquisto di un anello. Non ci sono foto e prove in tal senso ma resta un’ipotesi molto romantica, Leonardo DiCaprio è pronto a sposare Vittoria Ceretti? Sarebbe un vero e proprio scoop se si considera la fama da sciupafemmine dell’attore. A quasi cinquant’anni, quindi, Di Caprio metterebbe la testa a posto.

Leonardo DiCaprio fa sul serio con Vittoria Ceretti: presentazioni in famiglia per la modella

Il settimanale Chi ha paparazzato Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti nella Capitale del Regno Unito. La coppia si trovava a Londra per festeggiare il Ringraziamento con amici e parenti. Alla cena erano presenti anche l’attore e grande amico di Di Caprio Tobey Maguire (noto per essere il protagonista della saga di Spider Man) ed altri amici e familiari. E non è tutto perché nei mesi scorsi l’attore ha presentato la modella a mamma Irmelin Indenbirken e, sempre secondo il magazine, tutto ciò ha proprio il sapore di un’autorizzazione solenne.

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sono pronti al grande passo del matrimonio? La coppia sta insieme da parecchi mesi ed è venuta allo scoperto nell’agosto scorso. È stato proprio il settimanale Chi uno dei primi a paparazzate i due in un tenero bacio. Da allora spesso sono stati paparazzi insieme. Molti amici e persone vicine alla coppia hanno rivelato che l’11 novembre, durante la festa di compleanno dell’attore i due si sono baciati tutta la serata.











