Leonardo DiCaprio incontra Greta Thunberg/ Foto: “E’ un leader del nostro tempo”

Un’altra conquista per Greta Thunberg che in queste ore è riuscita a portare il suo messaggio sino al cospetto di Leonardo DiCaprio. L’attore ha incontrato quella che ha definito “un leader del nostro tempo” elogiando il suo operato e discutendo insieme dell’argomento che è molto caro ad entrambi ovvero la lotta ai cambiamenti climatici. In questo senso l’attore non è nuovo a queste battaglie non solo con finanziamenti e donazioni ma anche con vere e proprie azioni di condanna e di aiuto. Proprio nelle scorse ore Leonardo Di Caprio ha pensato bene di postare su Instagram due fotografie che lo mostrano seduto accanto alla piccola Greta Thunberg in un giardino: “Ci sono alcune volte nella storia umana in cui le voci sono amplificate in momenti così cruciali e in modi così in mutamento ma @GretaThunberg è diventato un leader del nostro tempo”, ha scritto nella didascalia di accompagnamento.

L’INCONTRO DI LEONARDO DICAPRIO E GRETA THUNBERG

Leonardo DiCaprio è un attivista nella lotta contro i cambiamenti climatici e ha sottolineato il problema proprio durante il suo discorso di accettazione agli Academy Awards nel 2016 al grido di: “Il cambiamento climatico è reale, sta accadendo proprio ora. È la minaccia più urgente per tutta la nostra specie e dobbiamo lavorare collettivamente e smettere di procrastinare“. Nel suo messaggio al fianco di Greta, l‘attore ha chiesto nuovamente ai leader mondiali di cogliere questo messaggio come un “campanello d’allarme” e poi ha continuato scrivendo: “La storia ci giudicherà per ciò che facciamo oggi per contribuire a garantire che le generazioni future possano godere dello stesso pianeta vivibile che abbiamo così chiaramente dato per scontato“. A quanto pare proprio l’operato di Greta e dei giovani attivisti gli permette di sperare con ottimismo guardando al futuro da un altro punto di vista:”Lei e io ci siamo impegnati a sostenerci a vicenda nella speranza di assicurare un futuro più luminoso al nostro pianeta”.

Ecco il post di Leonardo di Caprio:





