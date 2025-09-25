Leonardo DiCaprio parlando degli inizi della sua carriera ha raccontato che un agente voleva cambiargli nome, come doveva chiamarsi.

Leonardo DiCaprio è stato ospite di Travis e Jason Kelce nel loro podcast ‘New Heights’, dove si è lasciato sfuggire interessanti rivelazioni. Tra le varie cose ha fatto sapere che all’inizio della sua fantastica carriera avevano provato a cambiargli il nome, lui era giovanissimo però ricorda ancora i provini. L’attore ha raccontato che era solo un ragazzino, ha iniziato quando aveva circa dodici anni. Il suo fratellastro era un attore, ai provini gli agenti li mettevano in fila come si fa con il bestiame e decidevano chi poteva proseguire oppure no.

All’inizio non è stato facile farsi notare, l’amatissimo attore ha raccontato che in quel periodo faceva breakdancer e per soldi a volte ballava per strada. C’è stato un momento che ha davvero pensato di mollare, suo padre però lo invitò a continuare a credere nel suo sogno e a fare i provini perché primo o poi il suo momento sarebbe arrivato.

Un agente aveva dato un nuovo nome a Leonardo DiCaprio, lui svela come doveva chiamarsi

Durante la sua ospitata il noto attore ha fatto sapere di aver fatto tanti casting e sacrifici, però ad un certo punto finalmente trovò un agente. Ha anche raccontato che lui non pensava che il suo nome andasse bene nel mondo della recitazione, lo riteneva troppo etnico. Lui era molto sorpreso e chiese come mai non andasse bene, senza giri di parole l’agente gli disse che non lo avrebbero mai assunto con quel nome.

L’agente gli disse che da quel momento il suo nome sarebbe stato un altro, quale? Lenny Williams, lui fece altre domande e gli spiegò che lo avevano creato dal suo secondo nome ‘Wilhelm’, a detta sua le cose sarebbero andate bene. Il padre di Leonardo DiCaprio però non reagì affatto bene di fronte alla novità, quando vide la fototessera con il suo nuovo nome la strappò subito e disse che sarebbero dovuti passare sul suo cadavere. L’attore decise quindi di tenere il suo vero nome e a differenza di quello che pensava l’agente è riuscito a conquistare un incredibile successo grazie al suo talento.

