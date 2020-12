Leonardo e Andrea Prezioso/ I gemelli de Il Collegio 5 si diplomeranno insieme o…

Leonardo e Andrea Prezioso, i gemelli de Il Collegio 5, bocciati o promossi?

Leonardo e Andrea Prezioso, i gemelli de Il Collegio 5, si diplomeranno insieme oppure uno dei due verrà bocciato? E’ questa la domanda che tutti si stanno facendo in queste ore pensando a quello che potrebbe succedere da qui a poco quando i due pugliesi si ritroveranno stretti nell’imbuto che li porterà agli esami finali, cosa succederà a quel punto? In molti sono pronti a scommettere che ci sarà un colpo di scena finale in cui uno dei due gemelli finirà col diplomarsi superando l’esame e l’altro tornerà a casa a mani vuote da bocciato. Sarà vero oppure no? Il promo dell’ultima puntata del programma non mostra niente di nuovo su di loro che, sicuramente, da quando sono entrati sono riusciti a farsi conoscere e apprezzare dal pubblico almeno per loro battute e il loro dialetto.

Andrea Prezioso perennemente in castigo ne Il Collegio 5

In crisi di risultati potrebbe rimanere Andrea Prezioso, quello che dei gemelli continua a far disperare i vertici de Il Collegio 5. Già nella puntata scorsa il giovane è finito sul banco degli imputati quando con Zigliana & c. ha deciso di preparare diversi coriandoli per poi mettere a soqquadro la scuola con il risultato di dover rimanere a pulire dopo aver fatto infuriare il preside. Le cose non sono andate meglio sul finire della puntata quando Callahan decide di spedire fuori dall’aula gli assonnati Andrea Prezioso, Vavalà e Zigliana che finiscono nuovamente in punizione. Il gemello “monello” dovrà rinunciare al pranzo a base di lumache e passare il tempo con la Gottlieb per fare una serie di esercizi di postura. La condotta di Andrea Prezioso potrebbe mettere a rischio l’esito finale del suo esame a differenza del più “tranquillo” Leonardo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA