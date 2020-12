Leonardo e Andrea Prezioso/ I gemelli si accusano a vicenda e poi.. (Il Collegio 5)

Leonardo e Andrea Prezioso si sono messi in moto per combinare nuovi guai nella scorsa puntata de Il Collegio 5, ma in che modo? Mentre la classe si preparava a fare delle richieste tramite i rappresentanti e pensava ad una lezione di arte in più o un’ora libera, i due gemelli della provincia di Bari, hanno deciso di optare per un altro colpo di testa che li ha portati nell’ufficio del Preside. I due sono entrati insieme ad altri ragazzi del Collegio mentre lui non c’era ma al suo ritorno non l’hanno passata liscia. Richiamati i ragazzi li ha obbligati a pulire e i due gemelli sono finiti a lavare e spazzare il dormitorio di ragazzi e ragazze ma anche in quel momento hanno avuto la forza di litigare e questa volta con Giulia Scarano rea di non saper pulire.

Leonardo e Andrea Prezioso, i gemelli de Il Collegio 5 finiscono nei guai e…

Ma ci sono i due gemelli Leonardo e Andrea Prezioso? I due nuovi arrivati hanno sconvolto subito tutti i fan del programma e non solo per il loro aspetto fisico ma anche per la loro simpatia, tipica dei baresi. I due 17enni sono arrivati al grido di: “Ci conoscono in tutta la Puglia, perché dove siamo noi c’è sempre casino” e addirittura il padre li ha definiti “bastardi”. E l’amore? I due hanno ammesso di essere molto corteggiati ma di non avere una donna importante al momento nella vita. I loro profili social, in poco tempo, sono stati presi d’assalto, ma quello che è certo è che i gemelli rischiano sempre grosso, di settimana in settimana, per via del loro poco studio e troppa vivacità.



