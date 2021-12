Leonardo e Ginevra D’Amico: compagno, figlia Laura Freddi/ Quel sogno infranto, poi..

Leonardo D’Amico è il compagno della celebre showgirl Laura Freddi. Nella vita fa il fisioterapista, ma in passato è stato anche un giocatore di beach volley. Classe 1973, la dolce metà di Laura Freddi è un professionista affermato: nel suo curriculum spicca la collaborazione con la Nazionale italiana di Beach volley, dove ha lavorato come fisioterapista. A differenza della compagna non ama molto la luce dei riflettori, non è un caso quindi che di lui non ci sia alcuna traccia sui social.

I due si sono conosciuti nel 2013 e da allora non si sono mai lasciati. Il loro rapporto amoroso è stato completato dall’arrivo della figlia Ginevra, nata nel 2018. Nonostante Laura Freddi sia molto conosciuta, si sa poco della sua storia d’amore con Leonardo D’Amico, probabilmente perché entrambi preferiscono preservare la loro relazione dai rumors del gossip.

Laura Freddi e il sogno di diventare mamma, realizzato insieme al suo compagno Leonardo

Come dicevamo Leonardo D’Amico e Laura Freddi sono diventati genitori nel 2018. Un sogno che cullavano davvero da tanto tempo, come confessato dalla stessa showgirl al Grande Fratello VIP, dove aveva raccontato la sua sofferenza e il suo grande desiderio di diventare mamma. Un sogno che poi, fortunatamente, si è realizzato. In passato Laura Freddi aveva avuto una relazione col conduttore Paolo Bonolis, in seguito si era sposata con un imprenditore ma la storia terminò anche a causa della perdita di un figlio subita dalla coppia.

