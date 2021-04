Leonardo fiction/ Anticipazioni puntata oggi 6 aprile: Caterina sempre più lontana?

Leonardo, diretta e anticipazioni puntata oggi, 6 aprile

Siamo ad un passo dal gran finale e finalmente i fan, dopo una lunga settimana di attesa, avranno modo di rivedere sullo schermo Aidan Turner nei panni di Leonardo. Il bel protagonista di Poldark ha conquistato il pubblico di Rai1 nei panni del genio italiano e questa sera sarà chiamato a superarsi per raccontare il momento in cui Leonardo lascia Milano per tornare nella sua Firenze. Nel terzo appuntamento della serie evento di Rai1 in onda oggi, 6 aprile, dalle 21.30 circa, Leonardo torna a ‘a casa’ in seguito alla morte della moglie di Ludovico, e questo regalerà al nostro Paese altre opere storiche del genio fiorentino che dovrà districarsi tra voglia di elevarsi con la sua arte e tormento interiore. A tenerlo impegnato ci sarà l’affresco dell’Ultima cena a Santa Maria delle Grazie ma, nonostante la mole dell’impegno che dovrà affrontare, potrà contare sui saggi consigli di Padre Luca Pacioli e anche dei suoi amici più cari.

Leonardo torna a Firenze dopo la parentesi milanese

A circondarlo ci sono i tumulti e il mal contento dei suoi concittadini mentre all’interno è Leonardo che deve affrontare risultati inaspettati quando le conseguenze delle sue azioni inizieranno a bussare alla sua porta. Intanto, questo non ferma la sua creatività visto che Leonardo ha modo e tempo di sperimentare una nuova tecnica che non farà altro che far aumentare ancor di più la sua popolarità negli ambienti che contando. E’ proprio su questa cresta dell’onda che a Leonardo vengono offerte nuove opportunità e, in particolare, il ritratto di Lisa Gherardini. Siamo davanti alla storia e il dietro le quinte di un’opera storica famosa in tutto il mondo, la misteriosa Gioconda. Cosa scopriremo su questi mesi e cosa si nasconde (che sia realtà o fiction) dietro a questa opera? Leonardo continua a lavorare sodo mentre le cose non vanno meglio nella sua vita privata visto che finisce per fallire i suoi tentativi di riavvicinarsi a Caterina.

Caterina sempre più lontana?

A questo punto, accetta di partire per Imola dove lavora al cospetto di Cesare Borgia e fa la conoscenza di Niccolò Machiavelli che lo mette in guardia sui pericoli che il suo successo e la sua fama potrebbero causargli da lì a poco. La delusione è dietro l’angolo e così toccherà al nostro protagonista chiedere aiuto e ricevere sostegno da chi meno se lo aspetta. Intanto la sua mente continua a viaggiare verso zone sempre più oscure, fino a dove si spingerà? Lo scopriremo solo in questa penultima puntata in onda oggi 6 aprile su Rai1 in vista del finale della prossima settimana. Cosa ne sarà di Leonardo?

