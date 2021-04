Leonardo fiction, ci sarà la seconda stagione/ Lux Vide: “Racconteremo di una vita segreta..”

LEONARDO, UNA SECNDA STAGIONE DELLA FICTION GIÀ IN PROGRAMMA?

La Lux Vide realizzerà la seconda stagione di Leonardo, la fiction campione d’ascolti di Raidue che, in due puntate, ha collezionato ascolti altissimi. La prima puntata ha incollato davanti ai teleschermi 6.950.000 spettatori con il 28,2% di share mentre la seconda puntata ha portato a casa 5.859.000 spettatori pari al 23.9% di share. Un successo incredibile per una fiction che aveva come obiettivo quello di far conoscere la storia di Leonardo al grande pubblico.

ULTIMA CENA O CENACOLO VINCIANO DI LEONARDO DA VINCI/ I percorsi di visita virtuale

La risposta dei telespettatori ha così convinto la Lux Vide, la casa di produzione che ha realizzato la serie, a puntare ancora su Leonardo mettendo in cantiere la realizzazione della seconda stagione. L’annuncio arriva direttamente dall’amministratore delegato della Lux Vide. “Ci sarà una seconda stagione che racconterà di un Leonardo segreto a Roma” ha spiegato Luca Bernabei come riporta Tv Sorrisi e Canzoni.

Lisa Gherardini, chi è la Gioconda di Leonardo/ Spunta un dettaglio inedito

DOPO LEONARDO, UNA SERIE SU MICHELANGELO?

Luca Bernabei, poi, esprime la soddisfazione per il successo che sta ottenendo la serie tv attualmente in onda. «Le prime due puntate hanno avuto un boom di ascolti e siamo super felici, non era scontato con una serie che parla di arte e cultura», afferma Bernabei. Nel futuro della Lux Vide, oltre alla realizzazione di una seconda stagione su Leonardo, potrebbe esserci anche una fiction su Michelangelo. «Vorrei fare una serie tv su Michelangelo e il suo rapporto con il Papa durante la realizzazione del Giudizio Universale nella Cappella Sistina», conclude Bernabei. I grandi artisti italiani, dunque, che con la loro arte hanno portato il nome dell’Italia ovunque, sono destinati a diventare i grandi protagonisti della fiction Italiana.

LEGGI ANCHE:

Padre Luca Pacioli, chi è?/ Il francescano che influenzò Leonardo da Vinci tra scacchi e matematica

© RIPRODUZIONE RISERVATA