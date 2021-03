Leonardo, fiction su Leonardo Da Vinci/ Anticipazioni puntata oggi 30 marzo: Salaì entra nella sua vita e…

Leonardo, anticipazioni puntata oggi, 30 marzo

Tutto è pronto per la seconda puntata di Leonardo. Dopo il successo dell’esordio della scorsa settimana, Aidan Turner, Freddie Highmore e Matilda de Angelis sono pronti a tenere le redini della nuova puntata della serie tv internazionale che torna in anteprima mondiale, proprio questa sera su Rai1 a partire dalle 21.30 circa. Sarà proprio nel doppio episodio in onda oggi, 30 marzo, che il nostro giovane genio italiano deciderà di lasciarsi alle spalle la sua giovinezza e la sua Firenze, per trasferirsi a Milano e iniziare una nuova vita con una nuova occasione di lavoro. Il suo primo obiettivo sembra essere il patrocinio di Ludovico Sforza, il Duca Reggente, ma a quel punto le cose si complicano. A quanto pare il Duca non è interessato ai suoi dipinti quanto ad un grande spettacolo teatrale forse proprio quello dedicato alle nozze del nipote.

Ludovico Da Vinci chiede a Leonardo di occuparsi di teatro

In quel momento Leonardo Da Vinci non reagisce molto bene visto che la proposta ricevuta non gli sembra allettante, ma tutto cambia grazie ad un incontro che gli aprirà la mente e lo spingerà a pensare al lato positivo di questa proposta ovvero quella di dare libero sfogo alla sua immaginazione. Ma i problemi sono sempre dietro l’angolo e mentre la sua presenza sarà addirittura causa di un conflitto, Leonardo dovrà spingersi a pensare che forse non tutti quelli che lo circondano sono degni della sua amicizia e della sua morale, ma a chi si riferisce di preciso? Nel secondo episodio in onda oggi di Leonardo, invece, finalmente arriverà una commissione tanto sperata e attesa. Dimenticato quindi il lavoro per il teatro, questa volta Ludovico il Moro gli chiederà di dare vita ad una statua equestre che possa onorare suo padre. A questo punto il genio fiorentino, ispirato da questa richiesta, si impegnerà a superare le aspettative ma proprio durante i lavori, riesce a conoscere e a fare amicizia con un’altra anima tormentata, il giovane duca di Milano, Gian Galeazzo Sforza.

L’arrivo di Salaì lo farà finire nei guai?

Etica e morale continuano a tenere sempre in allerta il giovane pittore fino a quando, però, sulla sua strada non si pone un giovane ladro, Salaì, sembra che a quel punto le cose non si metteranno benissimo e sarà costretto a scendere a patti con lui riponendo così la sua fiducia nelle sue opere, sarà una scelta azzardata? Leonardo Da Vinci sarà spinto a scegliare la cosa giusta da fare proprio mentre Caterina, ancora lontana da lui, avrebbe bisogno del suo sostegno. Dietro l’angolo per l’artista c’è ancora una decisione molto dolorosa da prendere, quale?

