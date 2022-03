Leonardo, figlio di Pierpaolo Petrelli/ Cuore di papà: “Voglio proteggerlo”

Il figlio di Pierpaolo Pretelli, ospite a Verissimo nella puntata del 13 marzo, si chiama Leonardo. Il piccolo è nato il 18 luglio del 2017, sotto il segno zodiacale del Cancro ed è già apparso nel piccolo schermo poco tempo fa durante la finale del Grande Fratello Vip 5. Sua mamma invece è la bellissima modella Ariadna Romero. L’ex velino di Striscia la Notizia ha avuto una relazione con la sudamericana, durata per circa 4 anni, naufragata poco dopo la nascita del loro bambino.

È stata proprio lei a raccontarne i retroscena durante un’ospitata a Domenica Live, rivelando che Pretelli non le è stato accanto durante tutto il periodo della gravidanza. Tuttavia, quando Leonardo è venuto al mondo, è stato il suo papà ad annunciarlo attraverso un post condiviso sul suo profilo Instagram: “Io e la tua splendida mamma ti abbiamo donato la vita..E’ tua, fanne ciò che vuoi, ma ricordati che noi ci saremo sempre.” Sono state queste le sue parole, facendo emozionare i follower. Il rapporto tra Ariadna e Pierpaolo con il tempo si è rasserenato. Nonostante la presunta assenza dell’ex gieffino nel periodo della gestione, la donna in un secondo momento, dopo la nascita del bambino, ha ammesso che come padre Pierpaolo Pretelli è invece molto attento e presente nella vita di suo figlio.

Pierpaolo Pretelli, le dolcissime parole per suo figlio Leonardo

Pierpaolo Pretelli ha un profilo social di 653mila follower. Qui il modello ama pubblicare foto e video che raccontano alcuni momenti della sua vita, anche quelli che trascorre assieme a suo figlio Leonardo. Durante il primo periodo della pandemia, nel giorno della festa del papà, Pretelli si è lasciato andare ad un lungo post, in cui ha espresso tutto il suo affetto e il senso di protezione che nutre nei confronti del figlio: “Una festa del papà molto strana per me! Oggi sono anche 12 giorni che non lo abbraccio…Si perché pur non avendo nessun sintomo al virus ma avendo lavorato in mezzo alla gente fino a 10 giorni fa, ho deciso di mettermi in quarantena da lui, voglio proteggerlo ed evitare di metterlo a rischio da questo mostro invisibile che è il coronavirus, il quale ci sta distruggendo nell’animo!” È stata questa parte della didascalia condivisa e corredata con una foto che ritrae Leonardo sorridente.

In un’altra occasione Pierpaolo Pretelli ha anche pianto per lui in pubblico, nello specifico durante la finale del Grande Fratello Vip 5. Durante l’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini infatti ha ricevuto una bellissima sorpresa. Il concorrente recatosi in confessionale ha trovato un biglietto con la frase: “Vieni fuori a giocare con noi?”. È corso in passerella e lì ha trovato il figlio Leonardo. Pretelli non è riuscito a trattenere le lacrime e abbracciandolo gli ha chiesto: “Amore mio come stai? Mi dai un bacio grande grande”. Il bambino lo ha marzo baciato teneramente e gli ha dato una macchinina e un palloncino a forma di cuore. Pierpaolo era felicissimo: “Sei un ometto. Papà ti ama e tu mi ami?” e il piccolo ha subito risposto: “Tantissimo”.



