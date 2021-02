Leonardo, figlio Pierpaolo Petrelli / Sorpresa al Grande Fratello VIP dopo 7 mesi?

Il Grande Fratello VIP sta per giungere al termine e Pierapolo Petrelli, comunque vada il reality show, non vede l’ora di riabbracciare suo figlio Leonardo. Nato dalla precedente relazione con Ariadna, con cui ha ancora oggi ottimi rapporti, Leonardo rappresenta forse la ragione più importante di vita per Pierpaolo. La nostalgia comincia a fare brutti scherzi, ora che sono passati circa sette mesi dall’ultima volta che il concorrente gieffino ha potuto abbracciarlo. Che il loro rapporto sia speciale lo si evince dalle parole al miele che Pierpaolo Petrelli spende quasi quotidianamente per Leonardo, anche dentro la casa del Grande Fratello VIP. Ma se ci fosse qualche dubbio in merito basterebbe sbirciare nei profili social di Petrelli, dove compaiano moltissimi scatti di suo figlio e anche tante foto insieme a lui.

Pierpaolo Petrelli sente la mancanza di suo figlio Leonardo

Nelle scorse settimane Pierpaolo Petrelli aveva manifestato segnali di insofferenza e debolezza. Non potrebbe essere diversamente dato che non vede l’ora di tornare ad abbarcciare suo figlio Leonardo. Un gesto che manca da circa sette mesi. “Sto pensando a mio figlio. Stavo facendo i calcoli: non lo vedo dal 24 agosto, sono sette mesi, troppi”, aveva raccontato dentro la casa del Grande Fratello VIP. Il concorrente, talvolta, ha dovuto fare i conti coi sensi di colpa per aver trascorso così tanti mesi lontano da lui: “Non riesco a essere leggero su questa cosa”, le sue parole nel corso dell’esperienza al Grande Fratello VIP. Stasera riceverà una bella sorpresa?



