Leonardo Greco/ “Covid 19? Ogni giorno potrebbe essere l’ultimo”

Nel bel mezzo delle polemiche tra complottisti, negazionisti, vittime e Andrea Bocelli, ecco spuntare un altro volto noto che con il Covid 19 ci ha avuto a che fare ma non per vie traverse ma perché il virus lo ha costretto in un letto di ospedale tra paure e il timore di non farcela come migliaia di italiani che non sono più tornati a casa. Leonardo Greco, lui è il protagonista di questa storia e del messaggio di oggi, sa bene quello che ha passato e che ha provato e questo ha cambiato radicalmente la sua vita spingendolo a modificare la gerarchia dei suoi interessi spingendo in basso le cose futili e riportando a galla le cose che contano davvero ammettendo che il virus gli “ha aperto gli occhi” e che ha “trasformato tutto quello che per me era negativo in positivo”.

LEONARDO GRECO HA RIVOLUZIONATO LA SUA VITA DOPO IL COVID 19

Nel suo lungo messaggio postato poco fa su Facebook, Leonardo Greco spiega di aver cambiato le sue abitudini e il suo modo di pensare convinto che non si debba perdere tempo a programmare e angosciarsi ma puntando tutto sul “vivere giorno dopo giorno per rendere la vita un capolavoro”. In particolare, l’ex tronista di Uomini e donne scrive: “Sto eliminando tutto ciò che è cancerogeno…Ho imparato che il rispetto per il prossimo è un bene preziosissimo,e che una frase detta con leggerezza può far male come un coltello conficcato nella bocca dello stomaco… ho anche scoperto che un piccolo gesto può cambiare la giornata a una persona bisognosa e può donare speranza.. Ho capito perfettamente cosa vuol dire “vivi come se dovessi morire domani e impara come se dovessi vivere per sempre”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA