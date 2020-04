Leonardo Greco/ “Domani ho il secondo tampone, spero che il coronavirus sia passato”

Sono tanti coloro che sono stati attaccati dal coronavirus in queste settimane, e fra questi anche Leonardo Greco, ex tronista del programma di Uomini e Donne. Il 37enne milanese ha avuto il covid-19, purtroppo per lui, non in maniera lieve. Greco è infatti stato costretto al ricovero presso l’ospedale Sacco di Milano, dopo aver avuto una crisi respiratoria la notte prima, con l’aggiunta di una febbre molto alta, a 39 gradi, per diversi giorni. Fortunatamente il peggio sembrerebbe essere passato, e Greco è stato dimesso dall’ospedale, come comunicato dallo stesso negli scorsi giorni sui social. Oggi Greco ha parlato ai microfoni di Storie Italiane, programma di Rai Uno in onda tutte le mattine da lunedì a venerdì, ed ha spiegato di come la situazione sia ormai in netto miglioramento: “Sto meglio fortunatamente – le sue parole ad Eleonora Daniele – ogni giorno miglioro, ho un po’ di tosse, ma sto meglio, ieri ho fatto il primo dei due tamponi per vedere se ho debellato il virus, domani mattina alle 10 ho l’altro tampone (ne servono due negativi per accertare che si ha superato l’infezione ndr) sperando che oggi non mi chiamino per dirmi che sono positivo, ma non credo, penso di essere nella fase di discesa anche se non sono al 100% penso che stia andando tutto bene dai”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA