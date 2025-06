Leonardo Greco, ex tronista di Uomini e Donne, svela come sono oggi i rapporti con le sue ex corteggiatrici Diletta Pagliano e Barbara Barbieri

Nel 2010 a Uomini e Donne andava in onda il trono Under 40 vs Over 40 e uno dei suoi grandi protagonisti era il tronista Leonardo Greco. Il suo percorso, diviso tra Diletta Pagliano (per le Under 40) e Barbara Barbieri (per le Over) fece appassionare milioni di italiani al punto tale che ancora oggi la loro storia desta la curiosità del pubblico. Di recente sia Leonardo che Diletta hanno fatto parlare per le dichiarazioni sulla rispettiva salute: l’ex tronista per una malattia, l’ex corteggiatrice per una delicata operazione alla testa.

Ex Uomini e Donne, amaro sfogo sui social: "Tante persone si sono allontanate"/ Le dure parole

Leonardo Greco ha però anche rilasciato un’intervista a Fanpage, nella quale è tornato a parlare di Uomini e Donne, svelando come sono oggi i rapporti con Diletta e con Barbara. “Mi è capitato di sentirle anche negli ultimi tempi, ma è successo poche volte. Sono rimasto in buoni rapporti con entrambe”, ha spiegato, confermando, dunque, che i rapporti non si sono interrotti dopo Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Serena furiosa: "Illusa e lasciata alla stazione"/ Gabriele Malgeri beccato con Margherita

Leonardo Greco e la scelta di Maria De Filippi a Uomini e Donne: “Lo ha fatto con cognizione di causa”

Quella tra Diletta e Barbara è stata una lotta, a Uomini e Donne, che ha diviso il pubblico a metà, tra chi sosteneva la possibile relazione della prima e chi riteneva che Leonardo dovesse scegliere la seconda, nonostante fosse più grande di lui di 13 anni. Dopo quell’esperimento, il trono Under Vs Over non è stato più riproposto a Uomini e Donne, cosa che è dispiaciuta ad una parte di pubblico. Una scelta che lo stesso Leonardo ha commentato nel corso della sua intervista: “Tutto quello che fa Maria De Filippi è fatto con estrema intelligenza e quando si muove su questi fronti, lo fa con cognizione di causa.”, ha dichiarato l’ex tronista, facendo notare che la ‘queen’ di Canale 5 è riuscita a sdoganare tanti taboo proprio grazie al dating show: dalla differenza d’età all’amore tra persone dello stesso sesso.

Rosanna, è già finita con Giuseppe? La frase choc dopo Uomini e Donne/ "Ho deciso che voglio..."