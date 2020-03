Leonardo Greco ex Uomini e Donne torna a casa dopo il coronavirus / “Quanto è bello!”

Leonardo Greco ha finalmente lasciato l’ospedale Luigi Sacco di Milano, dopo il ricovero per coronavirus. Dopo quattordici giorni di terapia intensiva, l’ex di Uomini e Donne è tornato nella propria abitazione per proseguire le cure, non presentando più sintomi preoccupanti. I fan hanno gioito per la notizia e hanno prontamente inoltrato al proprio idolo messaggi di affetto e di incoraggiamento. Leonardo Greco ha scelto il proprio canale Instagram per comunicare coi suoi follower, ai quali ha annunciato la bella notizia: “Torno a casa“. Quando è uscito dall’ospedale ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute e ha garantito che proseguirà le cure, seguendo scrupolosamente le indicazioni dei medici. Il ritorno a casa ha indubbiamente donato un pizzico di serenità a Leonardo Greco, che cominciava a soffrire la permanenza in ospedale: “Finalmente esco da questo incubo durato fin troppo“, le parole del trentasettenne. Che durante il pranzo della domenica ha postato una foto in cui si gode un piatto preparato dalla sua fidanzata: “Magari non è una delle foto più belle, ma per me è bellissima … è domenica, sono a casa e sto mangiando un primo buonissimo fatto dalla mia compagna @cinzia.meroni… rimettiamo su qualche kg perso. Ma quanto è bello mangiare ?! Buon pranzo a tutti gli amici”.





