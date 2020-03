Leonardo Greco ha il Coronavirus?/ Ex tronista negativo ai primi tamponi, ma…

Leonardo Greco, ex tronista di Uomini e Donne, ha il Coronavirus? È il dubbio che sta circolando in queste frenetiche ore sul web e anche nella testa dello stesso ragazzo, che ha affidato ai social network il racconto della difficile situazione che sta affrontando. Il giovane si trova ricoverato presso l’ospedale “Sacco” di Milano e presenta tutti i sintomi tipici del Covid-19. “Ho 37 anni, ho sempre amato lo sport, sono sempre stato iperattivo e salutista – premette Greco in un lungo post su Facebook –… Vi parlo dal letto dell’ospedale Sacco… Mentre scrivo ho le lacrime agli occhi, ho bisogno dell’ossigeno per non avere problemi a respirare, ho continuamente febbre, ho una polmonite interstiziale“. Un quadro clinico decisamente poco confortante per l’ex partecipante della trasmissione di Maria De Filippi, anche se, come ha asserito egli stesso, “mi hanno già fatto 2 tamponi per il Covid-19 ed entrambi risultano negativi”. Nella mattinata odierna gliene hanno fatto un terzo, poiché la sintomatologia che presenta Leonardo Greco combacia con quella dettata dal Coronavirus. Il trentasettenne chiude il suo messaggio con un appello: “Vi scrivo per farvi capire che non è un gioco, non è uno scherzo. Non si ammalano solo ‘i vecchi’… Pensate a voi, pensate ai vostri cari… L’unico modo per aiutarci è stare a casa, fatelo per favore. Spero che la mia testimonianza possa servire”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA