Leonardo Greco replica agli haters che lo accusano di aver fatto una 'brutta fine' dopo Uomini e Donne: il video sfogo dell'ex tronista
“C’è gente che mi scrive: ‘Ma tu non sei il tronista di Uomini e Donne?’. Sì, io sono stato il tronista di Uomini e Donne 16 anni fa!”. Inizia con queste parole il video sfogo di Leonardo Greco, celebre ex volto del dating show di Canale 5 che si dice stufo di chi critica la sua carriera. Sono in tanti a riconoscerlo e seguirlo, nonostante siano passati tanti anni, ma molte di queste persone lo criticano solo perché non ha fatto carriera nel mondo televisivo.
“C’è questa cultura italiana che se una persona ha partecipato a un programma televisivo o è stato un personaggio televisivo, non può far altro.”, ha continuato Greco nel suo post su Instagram, nel quale ammette che tanti gli hanno detto “come ti sei ridotto” o “che tristezza che fai” perché fuori dal mondo patinato dello spettacolo. Oggi Leonardo fa infatti l’agente immobiliare e se ne dice contentissimo.
Leonardo Greco sbotta contro gli hater: “Fiero di essere un agente immobiliare”
“Io sono fiero di essere un agente immobiliare, perché lavoro per una società internazionale americana, è innovativa in tutta Italia. Ho clienti da nord a sud, anche all’estero…”, ha tenuto a chiarire, ricordando di far parte anche di una famiglia legata proprio al mondo immobiliare. Così ha replicato agli haters: “La tristezza sta nel rimanere fermi dove si è, nel non avere il coraggio, se non di criticare gli altri, di non far nulla.”
Leonardo Greco ha avuto la forza di reinventarsi e seguire il sogno di diventare un agente immobiliare, abbandonando dunque il mondo dello spettacolo. La popolarità ottenuta è solo un mezzo in più che usa nel suo lavoro: “Do tutto me stesso”, ha continuato, per poi concludere ricordando che “la vita è altro… che la vita è crescita e cambiamento e che io sono fiero di quello che oggi sono”.