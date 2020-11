Leonardo La Macchia, chi è?/ Amici 20, il sosia di Freddie Mercury sceglie…

Leonardo La Macchia, chi è? Il cantante di Amici 20, sosia di Freddie Mercury, che ha scelto Rudy

Anche Leonardo La Macchia è arrivato ad Amici 2020 carico di sogni nonostante la sua carriera di cantautore sia già partita qualche anno fa per poi arenarsi in malo modo causando non pochi problemi alla sua salute, soprattutto quella mentale. Il cantante che per tutti è ormai il sosia di Freddie Mercury ha ricevuto una valanga di complimenti sui social per il suo modo di cantare vecchio stile e senza autotune, e sul palco del primo pomeridiano di Amici 2020/2021 ha avuto modo di conquistare Rudy Zerbi e anche Arisa. Proprio quest’ultima ha confidato di non averlo apprezzato nei video ma di averlo rivalutato dal vivo e per questo lo avrebbe voluto con lei pronta a darle un banco. In realtà in settimana Leonardo La Macchia ha avuto modo di scegliere la sua strada e preferendo la profondità dei testi e delle parole che dice e che scrive alla performance, alla fine ha optato per Rudy Zerbi dicendo di no ad Arisa. 26 anni pugliese di origine e a Napoli per lavoro, Leonardo si è presentato sul palco con il suo brano dal titolo L’appuntamento mentre oggi presenterà una cover.

Sanremo 2017 e la depressione dopo i no

In questo secondo pomeridiano di Amici 20, Leonardo La Macchia porterà sul palco una canzone di Lucio Dalla ottenendo la conferma del suo professore che in settimana ha avuto modo di incontrarlo sicuro di poter rilanciare alla grande la sua carriera. Chi lo conosce già, infatti, sa bene che il cantante è stato tra i partecipanti a Sanremo 2017 tra le Nuove Proposte chiudendo al quarto posto con il suo brano ‘Ciò che resta’. La rivoluzione che pensava sarebbe arrivata, però, non c’è stata e questo ha dato vita ad un periodo in cui ha mollato un po’ tutto in preda ad un po’ di depressione e ansia peggiorata quando ha perso anche il lavoro a causa di questo momento difficile che tutti noi stiamo vivendo per via della Pandemia. Leonardo ha perso il lavoro e questo lo ha costretto a chiedere aiuto ai suoi quando invece voleva essere lui a darlo a loro, le cose cambieranno con la musica? Anche lui è alla ricerca di riscatto ed è pronto a spolverare la sua penna e il suo microfono per puntare in alto seguendo la scia di chi, magari come Irama, ci aveva già provato una volta ma senza molto successo e soddisfazioni, arriveranno adesso con Amici 20?



