Leonardo La Macchia/ Lite con Arianna e primo singolo già prodotto.. (Amici 2020)

Primo successo per Leonardo La Macchia ad Amici 2020

Leonardo La Macchia ha già avuto le sue prime conferme e le prime soddisfazioni di Amici 2020. Il cantante è arrivato nella scuola dopo la delusione di Sanremo e anni passati a fare un lavoro che non gli piaceva e che, alla fine, per via della crisi, ha perso. Un periodo duro in cui ha conosciuto la depressione e la poca voglia di fare tutto lo ha travolto fino a quando non si è accesa di nuovo la scintilla e l’amore per la musica lo ha portato fino al talent show di Maria de Filippi. Proprio sabato scorso ha scoperto che il produttore invitato come ospite in collegamento è rimasto folgorato dal suo inedito e ha deciso di lavorarci con lui. Ne daytime li abbiamo visti a lavoro sul pezzo e sulle idee del produttore che ha letteralmente cambiato il suo pezzo con la sua approvazione. Oggi pomeriggio lo porterà sul palco di Amici 2020 conquistando i giudici e, forse, non tutti i suoi compagni di squadra alla luce di quello che è successo in settimana.

Leonardo La Macchia e la lite furiosa con Arianna ad Amici 2020

Proprio nel daytime del venerdì abbiamo avuto modo di vedere Leonardo La Macchia alle prese con una lite furiosa con un’altra cantante della scuola, Arianna Gianfelici. A mettere in crisi l’equilibrio della casa sono proprio le faccende domestiche che tutti sono chiamati a fare da soli per via dell’emergenza Covid e del divieto a tutti di entrare in casa. A questo punto il cantante, però, si è detto stanco di cucinare e fare le cose per tutti e Arianna a questo punto si è sentita chiamata in causa inveendo contro di lui e portando a galla quelle che sembrano essere vecchie ruggini. Il cantante ha subito chiarito: “Non fare la vittima per piacere. Ho detto devo parlare con Arianna? Devo parlare con tutti, perciò non fare la vittima, grazie” e poi è diventato sempre più duro: “La fasciatura del dito l’hai lasciata sul tavolo per tre giorni. Quindi non fare la vittima al caz*o ok? Non fare la vittima che mi ha rotto i cogli*ni! Siccome davanti alla telecamere fai quella che si mette a piangere eccetera, eccetera…”. A questo punto la cantante attacca Leonardo di voler fare sempre il protagonista e di mostrarsi in modo diverso appena le telecamere si accendono.



