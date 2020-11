Leonardo La Macchia Vs Gregory/ E’ la vendetta di Arisa? (Amici 2020)

Leonardo La Macchia in sfida con Gregory ad Amici 2020?

Leonardo La Macchia è sicuramente uno tra i preferiti di Amici 2020. Il giovane, già definito sosia di Freddie Mercury, è arrivato conquistando sia Arisa che Rudy Zerbi e lui stesso poi ha deciso di optare per quest’ultimo scusandosi con la prima. La questione sembrava chiusa in quel momento fino a quando, nei giorni scorsi, la neo insegnante di canto del programma, ha chiamato nel suo studio il bel Gregory ammettendo di essere rimasta colpita e di volerlo nella scuola ed è per questo che ha pensato a lui per una sfida proprio contro Leonardo La Macchia che ha ricevuto da lei una lettera in cui c’è la spiegazione alla sua decisione, definendo Gregory un cantante e un rapper completo ma, soprattutto, sottolineando il fatto che la sua non è una ripicca o una vendetta dopo il suo no. Le risate di Leonardo lasciano intendere altro ma la sfida è accettata. Come andrà a finire?

Anna Pettinelli pronta a remare contro Leonardo La Macchia?

Leonardo La Macchia è sicuramente una delle promesse di questo Amici 2020 e alcuni rivedono nel suo percorso, almeno in parte, quello di Irama che poi vinse portando a casa il titolo di campione, ma sarà davvero così? Rudy Zerbi è pronto a scommettere su di lui convinto che sia davvero un interprete a differenza di tutti quei ragazzi che si nascondono dietro autotune. A bocciare Leonardo La Macchia ci ha pensato Anna Pettinelli che lo trova un po’ vecchio ma il pubblico non si trova d’accordo con lei e lo stesso fa Rudy Zerbi che continua a lodarlo, anche oggi pomeriggio riuscirà a tenersi stretta la felpa? Il parere negativo della Pettinelli e la sfida contro Gregory che lo attende fa temere il peggio…



