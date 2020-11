Leonardo Lamacchia, Amici 20/ “Dopo Sanremo 2017, non ho pubblicato quasi niente…”

Leonardo Lamacchia piange mentre parla al telefono con i genitori e la sorella. A 26 anni, dopo aver vissuto la grande gioia di partecipare a Sanremo Giovani nel 2017, Leonardo ha dovuto rimboccarsi le maniche per continuare a coltivare il suo sogno nel mondo della musica. Durante la prima puntata di Amici 20, prima di conquistare il banco, Leonardo ha raccontato di aver vissuto il momento più difficile durante il lockdown quando si è ritrovato improvvisamente senza lavoro e ha dovuto chiedere l’aiuto dei genitori. In casetta, dopo aver preso coscienza di ciò che gli sta accadendo, ha telefonato ai genitori e alla sorella a cui, tra le lacrime, ha raccontanto tutta la gioia provata nel momento in cui Maria De Filippi gli ha consegnato la maglia.

LEONARDO LAMACCHIA, DA SANREMO 2017 AD AMICI 20

Leonardo Lamacchia ha cominciato a raccontare le proprie esperienze musicali ai compagni. “Ho partecipato a Sanremo Giovani nel 2017. Arrivai quarto e dopo quell’anno, in realtà, sono entrato un po’ in depre… Perchè il post non è stato increedibile. Ero piccolino, avevo ventuno-ventidue anni. Ero felicissimo”, ha raccontato il cantautore. “Ai tempi lavoravo in una profumeria di Bari. Dall’entusiasmo lasciai il lavoro perchè, ovviamento, pensavo che sarebbecambiato tutto”, aggiunge. La realtà, però, è stata diversa: “Il post è stato bello tosto e da allora non ho pubblicato quasi niente di musica e quello è stato il motivo per il quale ho fatto le valigie e sono andato a Milano perchè avevo voglia di nuovi stimoli“, ha aggiunto Leonardo svelando di vedere in Amici la possibilità di rinascita.



