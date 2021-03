Leonardo Lamacchia, Amici 2021/ Dal coming out al serale con la Pettinelli contro

Leonardo Lamacchia ad Amici 2021 con la Pettinelli contro: “Vecchio!”

Leonardo Lamacchia è arrivato al serale di Amici 2021 non senza sorprese e polemiche. Il cantante è arrivato con le sue canzoni, le sue cover forse un po’ vecchio stile, come dice qulcuno, ma ha saputo conquistare Rudy Zerbi che lo ha voluto fortemente nella scuola e che ha continuato a difenderlo e seguirlo in questo periodo. Contro la sua partecipazione si è sempre schierata invece Anna Pettinelli che nel corso di questi mesi lo ha spesso messo alla prova, senza ottenere molto, e alla fine lo ha attaccato duramente lasciandolo senza parole. Ad un passo dalla scelta dei nomi da fare per il serale, i professori hanno avuto modo di dire la loro sui ragazzi e, in particolare, proprio Anna Pettinelli ha etichettato come vecchio il modo di essere e di cantare di Leonardo Lamacchia etichettandolo come poco interessante per il serale di Amici 2021.

Dopo la formazione della squadre le cose non sono cambiate, anzi. Anna Pettinelli farà coppia con Veronica Peparini e si è detta pronta a mettere in difficoltà l’anello debole della squadra, Leonardo Lamacchia approfittando del suo modo vecchio di cantare e della sua incapicità di esibirsi su cover di brani moderni o in inglese. Quella che ha dichiarato la prof è una vera e propria guerra che trova dall’altro lato un Rudy Zerbi molto agguerrito, siamo sicuri che Leonardo alla fine perirà sotto i colpi della Pettinelli?

Il coming out di Leonardo Lamacchia ad Amici 2021

Nei giorni scorsi, grazie allo speciale Amici su Amazon Prime, Leonardo Lamacchia ha avuto modo e tempo di parlare della propria vita e di fare il suo coming out raccontando quindi del suo orientamento sessuale, di quanto sia stata dura capirlo e di quanto ci abbia messo a dire tutto ai suoi genitori. Nella lettera scritta a Maria de Filippi nel suo diario proprio per lo speciale, Leonardo ha rivelato di aver scoperto di essere gay quando aveva 14 anni, quando nella sua vita è arrivato Antonio, un mico di amici. E’ stato con lui che si è accorto di non provare un sentimento di amicizia ma che c’era altro ad attirarlo. Da quel momento in poi è iniziato un percorso di alti e bassi in cui è stato costretto a fare i conti con il proprio essere e, alla fine, accettarsi. Adesso sa bene cosa vuole e lo comunica nella musica per correre in soccorso di tutti i ragazzi come lui.

