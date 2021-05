Leonardo Lamacchia/ “Coming out ad Amici 2021? Ora sono più cosciente”

Continua con il favore del pubblico il connubio tra Verissimo e Amici 2021 e oggi nel salotto di Silvia Toffanin prenderà posto uno dei cantanti più amati di questa edizione, Leonardo Lamacchia. Proprio lui, con alle spalle un tentativo su vari palchi, quello di Sanremo compreso, ha provato a rimettersi in gioco in stile Irama, ma senza ottenere lo stesso successo. Sicuramente Leonardo non mollerà di fare musica e continuerà ad andare avanti su questa strada sperando di arrivare lontano ma, intanto, per la gioia dei fan, oggi si racconterà nel salotto di Silvia Toffanin tornando magari proprio sull’argomento che tanto ha fatto parlare di lui qualche settimana fa, ovvero il famoso coming out fatto in uno speciale Amazon dedicato al programma. Cosa sarà cambiato da allora e cosa racconterà a riguardo?

Leonardo Lamacchia sarà ospite di Verissimo ad un mese dalla sua eliminazione ad Amici 2021

Proprio Leonardo Lamacchia ha raccontato in una lettera letta dalla De Filippi il suo percorso verso l’accettazione, di quando andava alle scuole medie, era un bambino un po’ casinaro e avere la sua fidanzatina ma all’improvviso si è accorto che l’attrazione che provava era maggiore nei confronti di Antonio, un amico di amici: “Iniziai a domandarmi cosa potesse essere, fino a quel momento non avevo mai pensato che potessero piacermi i ragazzi, ma stava accadendo. Da lì è iniziato un percorso di conoscenza personale complicato, in cui ho imparato ad accettarmi e a volermi bene. Pensavo di sentirmi sbagliato e fuori luogo. Non avevo nessuno con il quale confrontarmi”. Solo in un secondo tempo ha trovato la forza di affrontare e accettare questi sentimenti parlandone poi anche con chi lo ama e lo cirrconda.

