Leonardo Lamacchia/ Convince Rudy Zerbi a colpi di spogliarello e standing ovation!

E alla fine Leonardo Lamacchia, libero della zavorra dei suoi chili e da ogni legame con la paura di uscire, si è liberato come una farfalla dal suo bozzolo conquistando tutto. E’ questo quello che si evince dalle anticipazioni di Amici 2021 che oggi pomeriggio lo porteranno sul palco per giocarsi il tutto per tutto dopo il duro stop imposto da Rudy Zerbi poco convinto della sua voglia di voler sfondare e anche di voler rimanere nella scuola di Amici 2021. Per fortuna Leonardo anziché abbattersi ha trovato la voglia di rimettersi in gioco e dimostrare di meritare la maglia e il banco e oggi pomeriggio salirà sul palco del programma per una doppia esibizione che metterà in piedi il pubblico e che riuscirà a convincere anche Rudy Zerbi che si dirà orgoglioso di lui. Lo strappo quindi è pronto a ricucirsi e in cosa si esibirà Leonardo tanto da conquistare tutti?

Leonardo Lamacchia ad Amici 2021 per rimanere o per essere eliminato?

Le anticipazioni della puntata di oggi di Amici 2021 si soffermano molto proprio su Leonardo Lamacchia che scenderà in campo per la sfida con sè stesso come era previsto in settimana ed esibendosi in due brani a cominciare da “A mano a mano”. Proprio questa esibizione è arrivata dritta al cuore di tutti tanto che in studio si sono alzati in piedi i ragazzi regalando all’amico e compagno una standing ovation che ha steso anche Rudy Zerbi che finalmente ha rivisto il ragazzo che ha scelto all’inizio. In seguito è rientrato per una sorta di esibizione coreografata in cui ha iniziato a spogliarsi rimanendo solo in maglia. Come andrà a finire questo suo spogliarello (o pseudo tale)?



