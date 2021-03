Leonardo Lamacchia e Deddy, lite ad Amici 2021/ “Hai la bocca che puzza di latte”

Sale la tensione nella scuola di Amici 2021. Al serale a cui sono certi di partecipare i cantanti Gaia, Sangiovanni ed Enula e i ballerini Rosa e Samuele, manca sempre meno e gli altri allievi non nascondono la paura di non riuscire a prendere la famosa maglia. Gli uni contro gli altri, non mancano le frecciatine e le discussioni come quella tra Leonardo Lamacchia e Deddy, protagonisti di un’infuocata discussione nel daytime trasmesso su Italia 1 oggi, martedì 9 marzo. Deddy non ha gradito le dichiarazioni di Leonardo il quale, in vista del serale, ritiene che non tutti meritino il serale parlando di “persone stonate”. Parole che hanno scosso Deddy il quale accusa il compagno di non avergli detto in faccia ciò che realmente pensa. In casetta, scoppia così la lite tra i due cantanti.

LEONARDO CONTRO DEDDY: “NON MI FACCIO PRENDERE PER IL CU*O DA UN BAMBINO”

Leonardo Lamacchia e Deddy si scontrano duramente nella casetta della scuola di Amici 2021 sotto lo sguardo di Enula. Stanco di sentire l’attacco di Deddy, Leonardo perde la pazienza. “Non mi faccio prendere per il cu*o da un bambino”, sbotta il cantautore. Enula cerca di calmare Leonardo che, tuttavia, è fermo sulla propria posizione. Deddy, da parte sua, si sfoga con Rosa affermando di non volersi più far condizionare dal giudizio dei compagni. “Facevi prima a dirmi che non merito il serale e che vado forte perchè sto con Rosa”, ribatte Deddy. “Ah questi bambini, avete ancora la bocca che puzza di latte”, aggiunge ancora Leonardo lasciando la casetta e cercando di calmarsi in casetta.



