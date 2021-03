Leonardo Lamacchia eliminato ad Amici 2021?/ Dopo la lite con Rosa finisce ko

Leonardo Lamacchia eliminato ad Amici 2021?

Sono momenti di alta tensione quelli che si vivono in casetta ma anche fuori, tra i fan del programma: Leonardo Lamacchia eliminato ad Amici 2021? Questa è la domanda che tutti si fanno in queste ore da quando, giovedì scorso, è andata in scena la registrazione del secondo serale lasciando tutti con il fiato sospeso proprio per via del fatto che finirà allo scontro con Aka7even. Saranno proprio i due cantanti a finire in casetta al termine della messa in onda di questa sera e solo in un secondo tempo scopriremo le loro sorti. Secondo i bene informati sembra proprio che sia toccato a Leonardo Lamacchia lasciare il programma con buona pace di Rudy Zerbi che nella prima manche lo manderà allo scontro con Tancredi. La sfida andrà a quest’ultimo che vincerà con una cover che fa impazzire tutti. A piangere disperato per lui ci penserà Tommaso, ma siamo sicuri che sarà lui l’eliminato?

Leonardo Lamacchia allo scontro con Rosa di Grazia

Nei giorni scorsi Leonardo Lamacchia ad Amici 2021 ha avuto il suo bel da fare non solo per le prove da sostenere ma anche per via di una lite che lo ha portato allo scontro con Rosa di Grazia, la ballerina tanto “amata” da Alessandra Celentano. Il cantante ha preso le difese di Serena che continua ad essere attaccata da Rosa nonostante non sia sua la colpa dei continui attacchi della maestra. A quel punto Leonarod la invita a calmarsi e a non inveire contro la sua compagna che non ha colpa ma questo peggiora le cose perché la ballerina della Cuccarini non ama gli avvocati difensori ed è convinta che sia solo il vittimismo a far andare avanti la collega invitando tutti a pensare quello che ha passato lei in questi mesi con la maestra contro.

