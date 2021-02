Leonardo Lamacchia: “Pesavo 110 kg”/ De Filippi corre in suo aiuto ad Amici 2021…

Non è un momento facile per Leonardo Lamacchia nella scuola di Amici 2021. Il cantautore, durante il pomeridiano di sabato scorso, non ha convinto Rudy Zerbi che ha deciso di sospendere la sua maglia convinto che Raffaele non abbia la consapevolezza del suo talento e della propria personalità. A correre in aiuto di Leonardo è Maria De Filippi, convinta che a pesare su Leonardo sia il suo passato da ex obeso. “Pesavo 110 kg. Verso la fine del liceo sono riuscito a dimagrire e adesso ho perso quasi 30 kg”, ammette Leonardo nel daytime di Amici 2021 mentre parla con Maria De Filippi. “Come si muove un ex obeso sul palco?”, chiede la conduttrice. “Quando devo muovermi sul palco mi sento ancora tutti i kg in più. Anche se fisicamente non ci sono, nella testa li ho”, aggiunge il cantautore.

Leonardo Lamacchia e il compito di Maria De Filippi

Maria De Filippi, dopo aver tirato fuori le emozioni di Leonardo, lo esorta a cantare davanti allo specchio muovendosi come se non lo guardasse nessuno. Il cantautore ammette di essere in difficoltà e la conduttrice chiama il ballerino Tommaso che sfoggia gli addominali. Senza maglietta, Tommaso balla sulle note di Via Padova di Leonardo che, poi, a sua volta, su invito di Maria De Filippi, balla a sua volta senza maglietta sciogliendosi un po’ di più. Un compito che la De Filippi ha assegnato a Leonardo per fargli acquisire maggiore consapevolezza. “Vuoi gli addominali?”, chiede poi Tommaso. “No, è solo per acquisire più sicurezza“, risponde Leonardo. “Gli addominali non danno sicurezza”, conclude Tommaso. Leonardo, poi, riceve la busta rossa da Rudy Zerbi che gli ha affidato una sfida con se stesso durante la quale dovrà dimostrare di avere maggiore consapevolezza del proprio corpo.



