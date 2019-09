Leonardo ‘Leolino’ Bongiorno ricorda papà Mike/ Dopo 10 anni “sei sempre con me”

A dieci anni dalla morte di Mike Bongiorno, il figlio Leonardo “Leolino” Bongiorno ricorda il padre con un messaggio sui social. Leolino, come amava chiamarlo il grande Mike, ha deciso di condividere nel giorno del suo 30imo compleanno su Instagram una foto privata di famiglia. Si vede Leonardo piccolissimo nella vasca da bagno con il padre, intenti a giocare con la schiuma. Sui loro volti un grandissimo sorriso, a conferma di quanto Mike fosse un padre esemplare, una colonna per l’intera famiglia. Ad accompagnare la foto un messaggio davvero emozionante del terzo figlio Leonardo: “Te ne sei andato qualche giorno dopo il mio 20simo compleanno. Oggi ne faccio 30 e stiamo ricordando i 10 anni dalla tua scomparsa. In verità sei sempre con me e sono sempre il tuo Leolino anche se ora un po’ cresciuto e penso che non ci staremmo più in due in quella vasca da bagno”.

Leonardo Bongiorno detto Leolino: “me lo sono goduto nella fase più casalinga “

Leolino Bongiorno, il terzo figlio nato dal matrimonio tra Mike Bongiorno e Daniela Zuccoli, ha voluto ricordare l’amatissimo padre. Oggi è un adulto, ha 30 anni e ha conseguito una Laurea presso l’Università Bocconi di Milano seguita da un master a Shangai. A soli 20 anni si è trovato costretto a dire addio al padre, l’inventore della televisione italiana morto a causa di un infarto l’8 settembre del 2009 a Monaco. Due anni fa, parlando proprio del rapporto con il padre, Leonardo Bongiorno ha raccontato del tempo trascorso con lui e della duplice immagine di presentatore e padre che trascorreva in vestaglia e pantofole del tempo libero con lui. “È la prima immagine che ho di lui: sono in cucina, lui è dentro la tivù e poi apre la porta e compare in vestaglia e pantofole” ha raccontato Leonardo, che rispetto ai fratelli maggiori Michele e Nicolò è riuscito a viversi di più il padre: “me lo sono goduto nella sua fase più lenta, casalinga e affettuosa”.

Leonardo Bongiorno: “Mike Bongiorno è stato un grande padre”

A differenza dei fratelli maggiori, Leonardo Leolino Bongiorno ha trascorso molto più tempo con il padre Mike Bongiorno. A raccontarlo è stato proprio il ragazzo in occasione di un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera: “Loro non lo vedevano mai, esclusi i bellissimi viaggi in tutto il mondo durante le vacanze, perché dagli anni ’70 ai ’90 era sempre impegnato nel ‘Giro Mike’, una tournée che faceva in tutte le città d’Italia, dove presentava ogni tipo di sagra”. Giustamente col passare degli anni gli impegni di Mike, per via anche dell’età, sono diminuiti. “In casa, dopo, siamo rimasti io, lui e mamma, un nucleo nostro” ha detto il terzo figlio, che parlando di Mike papà ha sottolineato: “non mi ha mai fatto rimpiangere quei padri giovani che portano il figlio a calcetto o al parco e se lo issano sulle spalle. Sapeva essere lo stesso molto efficace con l’esempio”.

