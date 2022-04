LEONARDO LINI: “FIDANZATO? NO, PENSO AL BALLO”/ “Ho ancora la testa ad Amici…”

Leonardo Lini, ospite a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin ha detto la sua sull’eliminazione da “Amici”: “Ho ancora la testa dentro la scuola. È stata una bellissima sfida quella con Nunzio. Ho iniziato a fare le prime gare a 7 anni, sono stato finalista ai campionati europei e mondiali. I miei genitori sono ballerini e insegnanti, dunque sono cresciuto dentro la scuola di ballo. Da piccolino volevo giocare a calcio, l’ho anche fatto, ma la mamma ha un po’ insistito. Dopo 2-3 anni ha cominciato a piacermi e adesso non riesco più a rinunciare al ballo”.

Riabbracciare la mamma dopo l’uscita da Amici “è stato speciale: i miei genitori mi hanno supportato sempre tantissimo. L’amore? Penso solo alla danza, voglio ballare e non mi importa dove. Per adesso, comunque, nella mia vita non c’è nessuno”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Verissimo, Leonardo Lini si racconta a Silvia Toffanin dopo Amici 21

E’ uno dei due eliminati al terzo serale di Amici 21 e ora torna a raccontarsi ai microfoni di Verissimo , come ospite in studio, si tratta di Leonardo Lini. Lui è un ballerino di latino americano, nato a Bassano Del Grappa. Inizia a ballare da bambino, i suoi genitori sono entrambi ballerini e hanno aperto una scuola di danza. Prima di entrare a far parte del talent di Amici, nella sua carriera Leonardo aveva vinto diverse competizioni nazionali e internazionali.

In un primo intervento post-Amici 21, concesso a Witty tv, Leonardo Lini non ha fatto mistero di essere deluso per l’eliminazione subita al terzo serale del talent.

Leonardo Lini e il percorso ad Amici 21

Nell’intervista post-Amici 21, concessa a Wittytv, quindi Leonardo Lini ha dichiarato: “Diciamo che non sto benissimo, avrei voluto rimanere…”. Poi, però si rileva che il bilancio consuntivo che Leo fa del suo percorso di studio intrapreso ad Amici 21 sia, di fatto, più che positivo: “Emozioni tantissime,, l’esperienza più bella, il calore del pubblico e i personaggi di un certo livello, il palco è tuo… Porto a casa tutti gli insegnamenti dei professori, è cambiato il mio modo di pensare come ballerino”.

E non manca il saluto finale agli ormai ex competitor al serale: ”Ragazzi vi voglio un bene nell’anima e in bocca a lupo a tutti”.











