Leonardo Lini da Amici 21 a Ballando con le stelle? / Cosa bolle in pentola per lui..

Amici 21, Leonardo Lini esce dal talent: cosa gli riserverà il futuro? Ballando con le stelle…

Il terzo serale di Amici 21 in corso, andato in onda il 3 aprile 2022 su Canale 5, ha decretato le eliminazioni del ballerino di hip hop John Erik Dela Cruz e il latinista Leonardo Lini. Quest’ultimo, battuto al termine del ballottaggio finale che lo vedeva schierato contro Nunzio Stancampiano, è risultato il secondo eliminato per il parere espresso dai tre giudici adibiti alle votazioni per la serata, ovvero Sabrina Ferilli (subentrata al posto diu Stash Fiordispino, rislutato positivo al Coronavirus), Stefano De Martino, e Emanuele Filiberto Di Savoia. Un verdetto che ha amareggiato non poco Leonardo Lini, tanto che, alle telecamere di Wittytv, il latinista pupillo di Alessandra Celentano ha ammesso che avrebbe voluto rimanere in gioco ad Amici 21. Intanto, tra i telespettatori, in primis tra quelli attivi sui social, c’è chi lo vorrebbe vedere all’opera in un programma tv come primo-ballerino.

In un primo post condiviso sul suo profilo ufficiale Instagram post-Amici 21, Leonardo Lini ha così salutato i fan, tracciando un consuntivo della sua esperienza vissuta al talent di Maria De Filippi: “AMICI21- La mia bellissima esperienza ad @amiciufficiale termina qui. Ancora non riesco a descrivere l’emozione di salire su quel palco, la carica, l’adrenalina e il calore del pubblico. È stato un sogno. Ringrazio di cuore @defilippimariaa per l’opportunità che mi ha dato e per le bellissime parole nei miei riguardi, la maestra @alessandra.celentano per aver creduto in me e avermi sempre supportato, @nancyberti e @vincenzodurevole28 per le meravigliose coreografie ed @elisa.brunetti per averle ballate con me”. E il post di ringraziamenti per il talent -che definisce in definitiva “un sogno” ad occhi aperti- poi prosegue: ” Grazie ai miei splendidi compagni di viaggio con cui ho condiviso questo bellissimo percorso, siete stati come una grande famiglia per me. Grazie alla redazione e a tutte le persone che lavorano per il programma. Grazie alla mia famiglia e a tutte le persone che mi hanno sostenuto e scritto dei bellissimi messaggi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Lini (@leonardolini)

A margine del post in questione, molti, non solo tra gli utenti comuni del web ma anche personaggi di spicco della danza in tv, hanno sostenuto il latinista promuovendolo a nuova star della danza del piccolo schermo. Tra questi, il latinista professionista di Amici 21, Vincenzo Durevole: “In bocca al lupo per tutto, è stato un piacere”. Quest’ultimo è solo uno tra i messaggi di sostegno giunto dal web per il biondo latinista, il che farebbe ben sperare ai fan dell’ex Amici 21 su una futura carriera in tv per Leo. Nel frattempo, Ballando con le stelle fa le “avances” a Leonardo Lini, mentre c’è chi tra le fan del ballerino lo vorrebbe vedere confermarsi nel corpo dei professionisti della nuova edizione del talent di Maria De Filippi in arrivo, Amici 22.

Ballando con le stelle corteggia Leonardo Lini di Amici?

Il noto volto Rai ed esperta di danza e coreografa, Carolyn Smith, la quale ricopre da anni il ruolo di prima giudice del dance-show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle, sempre sotto il post di ringraziamenti post-Amici 21 di Leonardo Lini, fa le congratulazioni al biondo-latinista in un messaggio trilingue: “Congratulations, Leonardo Lini! Indiscutibili bravura, educazione e talento! Chapeau!”. Un endorsement social da cui trapelerebbero delle avances che Ballando con le stelle potrebbe aver avanzato a Leonardo Lini, in prospettiva di un possibile ingaggio dell’ex Amici 21 nel suo cast.

Che Leonardo possa rivelarsi conteso in tv tra Amici e Ballando con le stelle? Staremo a vedere!











