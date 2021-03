Leonardo Maini Barbieri, chi è?/ Il famoso TikToker a Pomeriggio 5: “Amo la bellezza”

Si parla di mondo social e di nuovi fenomeni nello studio di Pomeriggio 5 e Barbara D’Urso, sempre molto attenta ai personaggi che sul web sono virale, ha deciso di invitare nel suo salotto Leonardo Maini Barbieri. In tanti già sanno di chi stiamo parlando, qualcuno invece si chiederà chi è; ebbene Leonardo è un TikToker seguitissimo che, oltre a contare tantissimi follower su questa piattaforma, è ormai virale anche su Instagram.

Per chiarirci, Leonardo conta oltre 533 mila followers su TikTok, mentre su Instagram è vicino ai 90 mila. Oggi Leonardo Maini Barbieri fa il suo esordio anche in Tv, nel salotto di Barbara D’Urso che ammette subito di provare per lui “Una grandissima simpatia” e si complimenta perché è “tremendamente chic!”

Leonardo Maini Barbieri a Pomeriggio 5: “Mi cambio 4-5 volte al giorno”

Leonardo Maini Barbieri ha 20 anni e sui social mostra una vita molto agiata e lussuosa, aspetto che spesso gli causa qualche critica. Nel salotto di Pomeriggio 5 ammette di avere un grande sogno “Uno dei miei grandi obiettivi e di riportare la bellezza al mondo.” Così si racconta: “Mi cambio 4/5 volte al giorno, sono fatto così. Io ho le mie uscite che rientrano nelle norme del covid e mi cambio. Vivo in casa con mia mamma e mia nonna, come me ci tengono molto agli abiti.”

