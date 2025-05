Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati si sono lasciati. La notizia arriva dritta dritta dal profilo di Deianira Marzano dove un utente, con un messaggio decisamente dettagliato, racconta di aver assistito ad una situazione piuttosto spiacevole a Milano. Secondo la segnalazione, Sara sarebbe andata via di casa e al momento vivrebbe in un appartamento separato. Il tutto, nonostante lei sia incinta e abbia dato la bella notizia al pubblico a gennaio di quest’anno.

Emanuele e Valentina lasciano Uomini e Donne/ Dopo una serenata, la dichiarazione di lui in studio

Ma quali sono i motivi della rottura? In base a quanto detto dall’utente, dietro a questa separazione improvvisa ci sarebbe un litigio acceso arrivato dopo il baby shower, una festa rimasta privatissima dove non era possibile scattare fotografie nemmeno ai fan. “Come vi avevo preannunciato, è finita. Per ora…” ha continuato Deianira Marzano confermando le parole del messaggio che le è arrivato. Dopo una giornata in barca con Leonardo Maria Del Vecchio e alcune amiche, Sara Soldati sarebbe stata avvicinata da Pierre Casiraghi a cena.

Nicolò, figlio di Mike Bongiorno: "Con mamma si sono amati per sempre"/ "Ebbero una brutta crisi quando..."

Leonardo Maria Del Vecchio lascia Sara Soldati? “Lei beveva vino in gravidanza”. La segnalazione

La segnalazione sull’addio tra Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati si fa ancora più preoccupante dopo che l’utente di Deianira Marzano segnala qualcosa di davvero pericoloso. Sara Soldati sarebbe stata beccata fumare una sigaretta elettronica e con un bicchiere di vino in mano, due azioni vietatissime durante una gravidanza. Pare che le guardie del corpo di Leonardo Maria Del Vecchio abbiano immediatamente avvisato l’uomo che furioso avrebbe portato via la ragazza facendola rientrare a Milano dopo i gesti scioccanti a discapito di un bambino in pancia.