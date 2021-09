Leonardo Meconi/ Da San Siro e X-Factor alla finale del Festival di Castrocaro

Chi è Leonardo Meconi

C’è anche Leonardo Meconi tra i giovani finalisti del Festival di Castrocaro 2021. Per il diciassettenne si tratta dell’ennesima grande occasione nel giro di pochi anni. L’artista, infatti, ha già collezionato diverse esperienze significative nel mondo della musica, nonostante la giovane età. Il baby talento bolognese ha calcato il palco di San Siro e partecipazione ad un’audizione di X-Factor.

Grazie alla sua smisurata passione per Bruce Springsteen, Leonardo Meconi è diventato piuttosto noto prima ancora di partecipare ai casting del famoso talent di Sky. Tutto grazie all’invito speciale ricevuto direttamente da Bruce Springsteen, durante uno dei suoi concerti, quando lo chiamò sul palco per suonare una strepitosa versione di Dancing in the Dark. Un sogno per Leo Meconi, che tuttora ammira Springsteen in maniera smisurata.

Leonardo Meconi, Dodi Battaglia il primo a credere nelle sue potenzialità

Uno dei primi a credere nelle capacità e nel talento di Leonardo Meconi è un’altra grande personalità del mondo della musica, Dodi Battaglia, che ha prodotto il suo primo album di inediti, I’ll Fly Away, ormai un paio di anni fa. Di tempo ne è passato parecchio e di acqua sotto i ponti ne è passata. Leonardo Meconi ha calcalo il palco di San Siro, poi si è misurato nelle audizioni di X-Factor, fino ad arrivare alla finale del Festival di Castrocaro.

Ma lo spirito sembra essere quello di sempre, quello del primo album: “È la storia di un ragazzo nato in un piccolo paese di provincia, dove non succede mai nulla e che sogna di fuggire da quel posto. Gli amici gli dicono di restare perché la loro vita è lì. La famiglia sembra non capire le esigenze del figlio che dovrebbe studiare e trovare un lavoro fisso, ma il protagonista è certo che un giorno volerà via e con la sua musica realizzerà i suoi sogni“, aveva raccontato Leonardo Meconi.

