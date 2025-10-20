Donatella Mercoledisanto, la particolare storia familiare della concorrente del GF: chi era il padre Leonardo Mercoledisanto, pentito di mafia

Questa sera, 20 ottobre, su Canale 5 torna il Grande Fratello. Tra le protagoniste della nuova edizione c’è un personaggio molto particolare, ovvero Donatella Mercoledisanto. Donatella è una casalina originaria di mafia, con una famiglia legata alla mafia. Difatti, suo padre, Leonardo Mercoledisanto, è un pentito di mafia. In particolare, ha fatto parte del clan Strisciuglio, una delle organizzazioni criminali più radicate nella città pugliese.

Leonardo è morto diverso tempo fa, dunque non è chiaro quale sia stato il loro rapporto negli ultimi anni della vita dell’uomo. Fino ad ora, Donatella non ha voluto ancora parlare dell’argomento ma chissà se, passando tanto tempo rinchiusa nella Casa, prima o poi racconterà maggiori dettagli riguardo la sua famiglia e la relazione con il padre.

Donatella Mercoledisanto, chi é: il suo percorso al Grande Fratello

Ad ogni modo, Donatella ha scelto una vita totalmente diversa rispetto a quella della sua famiglia, vivendo la sua vita in tranquillità tra l’amore di suo marito e la vita di casalinga. Nella presentazione per il Grande Fratello, si è definita una “wonder woman”, spiegando di essere ossessionata dalla pulizia, trovandolo un modo anche per tenersi in forma. A questo punto, non resta che continuare a seguire il GF per scoprire di più sull’inquilina.