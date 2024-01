Leonardo, Nicolò, Michele Bongiorno, chi sono i figli di Mike Bongiorno/ Ecco di cosa si occupano oggi

Tutto su Michele, Nicolò, e Leonardo, i tre figli nati dalla storia d’amore tra Mike Bongiorno e Daniela Zuccoli

Michele, Nicolò, e Leonardo sono i figli nati dall’ultimo matrimonio tra Mike Bongiorno e Daniela Zuccoli, celebrato nel 1972 e durato fino alla morte del celebre conduttore televisivo nel 2009. Nati e cresciuti a Milano, i tre figli hanno seguito percorsi diversi, mantenendo però il ricordo e l’influenza del loro amato padre.

Il primogenito, Michele Pietro Filippo Bongiorno, nato nel 1972, è diventato un affermato documentarista. Ha sposato Agnese Visconti nel 2008 e sono genitori di Margherita. Michele ha sottolineato l’assenza del papà durante l’infanzia, spesso più presente in televisione che in famiglia, ma ha anche elogiato la presenza costante della madre Daniela Zuccoli. Ha ereditato i valori morali fondamentali dal papà, che lui descrive come un uomo vecchio stampo.

L’influenza del padre Mike Bongiorno nella passione del secondogenito Nicolò, mentre l’ultimo arrivato…

Il secondo figlio, Nicolò Bongiorno, nato nel 1976, ha seguito la passione di papà Mike Bongiorno per lo spettacolo diventando regista, autore e sceneggiatore. Ha collaborato con nomi illustri, incluso Woody Allen, per il film “La dea dell’amore”. Nicolò è molto rispettato nel mondo del cinema, e sebbene la sua vita privata sia mantenuta discreta, è noto che abbia avuto tre figli: Stella, Elia e Luce.

Leonardo, l’ultimo dei tre fratelli di casa Bongiorno, nato nel 1989, ha scelto una strada imprenditoriale. Dopo aver conseguito una laurea alla Bocconi e completato un master a Shanghai, Leonardo è diventato imprenditore e socio fondatore di una start-up. Nonostante la sua distanza dal mondo dello spettacolo, è attivo sui social media, dove condivide scatti dei suoi viaggi con la compagna Sofia Hinterman, con cui ormai è fidanzato dal 2018. I due sono appassionati viaggiatori e documentano le loro avventure online, condividendo coi follower i migliori momenti vissuti in giro per il mondo.

