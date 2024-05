Leonardo, Nicolò, Michele Pietro Filippo, figli di Mike Bongiorno/ “I miei gioielli”

Leonardo, Nicolò e Michele Pietro Filippo parlano del padre Mike Bongiorno

Leonardo, Nicolò e Michele Pietro Filippo sono i tre figli del grande Mike Bongiorno che domenica 26 maggio verrà omaggiato dalla moglie Daniela a Domenica in, in occasione dei 100 anni dal giorno della sua nascita.

I tre figli di Mike Bongiorno, dopo la sua morte, avvenuta nel 2009, hanno rilasciato una dichiarazione a La Repubblica: “Nostro padre ha fatto tante cose, ha avuto una vita incredibile ma in casa non si è mai celebrato”; i figli del grande showman sono sempre stati di poche parole davanti ai riflettori, sia per riservatezza che soprattutto perché loro sin da piccoli pur ammirando il padre per la sua grande carriera, hanno vissuto e amato il Mike padre, lo stesso che a Domenica in avevano descritto così: “Aveva un’energia straordinaria, non si fermava davanti a niente, aveva un grandissimo amore per la vita. Era un esempio da seguire per i valori in cui credeva, che oggi mancano a molti giovani”. Anche Daniela, madre di Leonardo, Niccolò e Michele, aveva speso qualche parola sullo showman in veste di padre: “Anche se spesso non c’era a causa dei suoi impegni, è stato un padre amorevole. Era onesto, ma anche rigoroso, insegnava ai figli a guadagnare le cose e ad essere corretti”.

Chi sono i figli di Mike Bongiorno e cosa fanno oggi?

Mike Bongiorno ha sempre chiamato i suoi tre figli: Leonardo, Nicolò e Michele Pietro Filippo “I miei gioielli”, ma a distanza di 15 anni dalla sua morte, come sarà diventata la vita dei suoi figli?

Michele Pietro Filippo è il primogenito di Mike e Daniela, nato nel 1972, oggi è un produttore televisivo e documentarista, oltre alla carriera, ha sposato Agnese Visconti nel 2008 ed è diventato padre della piccola Margherita. Nicolò, il secondogenito, nato nel 1976, è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, ma soprattutto, è colui che ha rilevato l’azienda di famiglia: la Fondazione Bongiorno. Nicolò ha dimostrato di avere talento sin da piccolo, tanto che a soli 18 anni si occupò dello spettacolo teatrale “Godot’s Bop”, in seguito ha collaborato con grandi artisti, tra cui Woody Allen; anche lui è diventato padre, di tre figli: Stella, Elia e Luce. L’ultimo figlio di Mike Bongiorno: Leonardo, ha 34 anni e ha realizzato un grande desiderio del padre: che i suoi figli si impegnassero negli studi. Leonardo, nonostante abbia perso il padre a soli 20 anni, si è impegnato duramente e dopo aver ottenuto una laurea alla Bocconi e un master a Shanghai, oggi ha una carriera imprenditoriale ben avviata.

