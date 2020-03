Leonardo Pieraccioni/ 40 anni di amicizia con Conti e Panariello (C’è posta per te)

Leonardo Pieraccioni ospite della nuova puntata di C’è posta per te, il programma campione di ascolti condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Questa settimana durante la puntata di sabato 7 marzo 2020 in studio ci saranno tre indiscussi protagonisti dello spettacolo italiano pronti a regalare un momento di grande divertimento a tutti i telespettatori. Si tratta di Pieraccioni, Giorgio Panariello e Carlo Conti, i tre amici toscani reduci dal grandissimo successo del loro show “Panariello, Pieraccioni e Conti, lo show” trasmesso recentemente in prima serata anche su Raiuno. Questa volta però i tre amici saranno separati dalla “famosa busta” di Maria De Filippi visto che Leonardo e Giorgio sono i mittenti di una lettera – sorpresa indirizzata a Carlo Conti. Come reagirà il volto storico della Rai? Intanto dalle pagine del settimanale DiPiùTv, Pieraccioni ha parlato dell’amicizia con Carlo Conti e Giorgio Panariello: “l’amicizia per me è esserci. Quando uno dei tre chiama, gli altri due ci sono sempre. Il giorno in cui seppi della scomparsa del fratello di Giorgio, mollai tutto, presi l’auto e andai da lui per confortarlo e non lo lasciai solo fino al giorno dopo il funerale di suo fratello”.

Leonardo Pieraccioni: “Giorgio Panariello è pignolo, Carlo Conti è pigro come me”

Ma non finisce qui, visto che Leonardo Pieraccioni durante l’intervista ha anche confessato i pregi e difetti dei suoi grandi amici Carlo Conti e Giorgio Panariello a cui è legato da un’amicizia lunga 40 anni! “Giorgio pensa sempre al lavoro ed è particolarmente pignolo. Carlo, invece, è pigro quasi quanto me e questo mi fa simpatia. Il suo difetto invece è che è uno spacciatore di bufale. Io non ci credo mica alle tue doti di pescatore” ha detto scherzano l’attore e regista che ha condiviso poi un aneddoto davvero divertente di quando Carlo Conti ha raccontato di aver pescato un tonno grandissimo. Un momento immortalato dal conduttore anche da una foto, ma Pieraccioni non gli ha mai creduto: “secondo me tuo figlio l’ha comprato al mercato con i soldi della nonna e te l’ha regalato per farti fare bella figura con gli amici”. Parlando poi della carriera e del successo Pieraccioni non ha alcun dubbio: non tornerebbe mai indietro. “E’ andata talmente bene che non me la sento di sfidare un’altra volta il destino. E poi io con Martina, mia figlia, sono già tornato indietro. Vivo lo stesso stupore di quando sono adolescente” ha detto Pieraccioni che, dalla relazione con Laura Torrisi, è diventato papà della piccola Martina.

