C’è chi ha sentito la mancanza di Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello sul palco di Sanremo 2025: in effetti se almeno uno dei due fosse stato presente ne avrebbe guadagnato la conduzione statica di Carlo Conti e il pubblico si sarebbe divertito molto di più. Panariello era a Sanremo, ma impegnato a fare il babysitter del figlio del suo migliore amico che doveva appunto condurre il Festival.

Leonardo Pieraccioni escluso da Sanremo 2025 attacca "Amici e poi…"/ Carlo Conti:"Non si rinfacciano le cose"

Intanto che si immagina un Sanremo 2026 con Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, quest’ultimo ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi dove ha parlato di quello che gli è successo dopo la fine della sua storia d’amore con l’attrice ed ex gieffina Laura Torrisi: “Sono rimasto casto per tre anni e mezzo”. Ebbene sì, l’attore toscano non ne ha più voluto sapere per un lungo periodo di tempo. L’attrice, d’altronde, gli ha lasciato un segno nel cuore non indifferente.

Teresa Magni, chi è la fidanzata Leonardo Pieraccioni? "Vendeva capsule per caffè/ "Matrimonio? Ci penso"

Leonardo Pieraccioni: perché ha deciso di non convivere con la compagna Teresa Magni

Dalla relazione con l’attrice, il regista e attore Leonardo Pieraccioni ha avuto una figlia di nome Martina ed è anche per questo che per tre anni non ha più pensato ai suoi bisogni bensì a quelli della figlia a cui non voleva far pesare il dramma della separazione dei suoi genitori. Poi, però, la vita riserva sempre un portone aperto dopo una porta che si chiude in faccia.

L’attore toscano – escluso da Sanremo 2025 – ha ritrovato l’amore con l’attuale compagna Teresa Magni di dieci anni più giovane di lui. Qual è il segreto della loro relazione? Senza dubbio il fatto di essere entrambi toscani e di saper ridere di qualsiasi cosa insieme, ma soprattutto il fatto di vivere in case separate. Ebbene sì, come ha confessato lui stesso al magazine Oggi: “Ognuno vive a casa propria”. Deciderà mai di convolare a nozze? Molto probabilmente no perché ha sempre detto di essere contrario.

Da noi... A Ruota Libera domenica 29 dicembre 2024, interviste e ospiti/ Pieraccioni, Malgioglio e non solo!