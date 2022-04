Leonardo Pieraccioni: chi è, carriera e vita privata/ Ha diretto tredici film e…

Leonardo Pieraccioni e il suo esordio nel cinema

Leonardo Pieraccioni sarà ospite di “Domenica In” da Mara Venier. L’attore ha presentato alla stampa pochi giorni fa il suo nuovo film “Il sesso degli angeli”. Nel cast c’è anche Sabrina Ferilli e l’amico storico Massimo Ceccherini. Attore, interprete e regista, il suo film di maggior successo è stato “Il Ciclone”. Il suo primo debutto è avvenuto in Rai nel 1988 con il programma Il piacere dell’estate. Nel 1993 ha deciso di cimentarsi nella conduzione per poi passare a spettacoli comici a teatro. Ha provato la carta di regista cinematografico e il suo esordio è avvenuto nel maxischermo con il film intitolato I laureati. Nel 2003 ha debuttato con Il Paradiso all’improvviso e nel 2005 con Ti amo in tutte le lingue del mondo. In totale nel corso della sua carriera ha diretto 13 film come regista e ha recitato in oltre 20 pellicole.

Leonardo Pieraccioni ha avuto una figlia, Martina, dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Laura Torrisi. Un rapporto nato per caso visto che Leonardo stava parlando con una costumista che gli chiedeva quale sarebbe stata l’interprete del suo prossimo film. Leonardo Pieraccioni maneggiava una rivista in cui sulla copertina c’era Laura Torrisi e disse: “Sarà una bella come questa. Anzi, facciamo prima, chiamiamo direttamente lei e le chiediamo di portare anche questo costume”. La loro storia è durata sette anni e i due sono rimasti in ottimi rapporti. Per diverso tempo si è parlato di un possibile riavvicinamento tra questa coppia, dopo la fine della loro storia e diversi rumors infatti che li vedevano e volevano nuovamente insieme.

Leonardo Pieraccioni non si è mai sposato. L’attore e regista fiorentino è fidanzato con Teresa Magni, fiorentina anche lei e non legata al mondo dello spettacolo. Anche lei ha una figlia nata da una precedente relazione che si chiama Anna. Dopo un lungo periodo da single, Pieraccioni pare aver ritrovato la serenità accanto a Teresa. Diverse le foto in cui sono stati paparazzati insieme, ma di recente anche quelle pubblicate sulle pagine social. La loro storia dunque già da un po’ non è più tenuta all’oscuro di tutti, anche se entrambi preferiscono mantenere la loro privacy lontana dall’occhio indiscreto del mondo del gossip. A molti è balzata subito agli occhi la somiglianza di Teresa Magni con la ex Laura Torrisi. Con la Torrisi in effetti condivide sicuramente i colori della carnagione, dei capelli ma anche la fisicità.

I due hanno iniziato una relazione nel 2018 e avrebbero una differenza d’età di sedici anni. Più di una volta, infatti, i paparazzi avevano immortalato Leonardo e Teresa in atteggiamenti affettuosi: dalla passeggiata per le vie del centro alla partita di tennis. Era stata Teresa Magni a postare uno scatto in compagnia di Pieraccioni: “Aiuto, mi seguono”, aveva scritto a corredo di una foto in cui appariva Pieraccioni sullo sfondo. Il suo amico Carlo Conti ha sempre dichiarato di non vedere l’amico adatto per il matrimonio ma chissà che Leonardo questa volta non chi caschi.











